Una stazione radioamatoriale donata alla Protezione Civile

Una donazione importante e di indubbia utilità è stata effettuata in favore della Protezione civile di Lagosanto. A compiere un gesto di straordinaria generosità è stata la dottoressa Giuseppina Tani, che ha donato all’associazione la stazione radioamatoriale precedentemente appartenuta al dottor Maurizio Monaldi, il marito scomparso nel 2017. A darne notizia è la presidente dei volontari di Protezione Civile Lagosanto, Donatella Moretti, che esprime profonda gratitudine per il bellissimo gesto: "Questo nobile atto ha avuto origine dalla lettura, da parte della dottoressa Tani, degli articoli di giornale che celebravano i successi del nostro allievo volontario, Giacomo Mazzini – racconta Moretti –. Nel mese di settembre Giacomo è diventato uno dei radioamatori più giovani d’Italia: un traguardo reso possibile dalla sua dedizione, impegno e passione per la radio, Giacomo è stato seguito in tutto il suo percorso (compreso lo studio) dal nostro referente per le telecomunicazioni signor Nicola Zagatti. L’Associazione Volontari Protezione Civile Lagosanto desidera rendere noto che la stazione radioamatoriale donata dalla dottoressa Tani sarà utilizzata per promuovere le attività di emergenza, comunicazione e soccorso della nostra organizzazione. Questo strumento contribuirà notevolmente all’efficacia delle nostre operazioni e alla sicurezza della comunità, nonché a migliorare i nostri progetti di inclusione sociale, con particolare riguardo ai giovani".

In conclusione, Donatella Moretti desidera esprimere la gratitudine di tutta l’associazione alla dottoressa Giuseppina Tani "per il suo gesto di generosità e solidarietà".