’Un’esplosione’, l’inno della Centese. Domenica verrà lanciato in anteprima

Domenica prossima, in occasione della sfida contro il Valsetta Lagaro, sarà presentato al G&G Stadium il nuovo inno ufficiale della Centese Calcio, intitolato “Un’Esplosione”. Un tributo musicale alla storia e ai valori del club biancoazzurro, che dal 1913 rappresenta la città di Cento. La Centese arriva al match forte di una vittoria per 5-0 in trasferta e con l’entusiasmo dell’accesso agli ottavi di Coppa Italia, in programma il 4 dicembre. Il nuovo inno sarà cantato per la prima volta dai tifosi presenti e, successivamente, disponibile sui canali social ufficiali. Un evento che celebra non solo il calcio, ma l’identità e la passione di tutta la comunità biancazzurra.Un avversario organizzato e un tecnico di grande esperienza. Il Valsetta Lagaro, con un’età media piuttosto giovane, si distingue per il suo equilibrio tattico, il grande agonismo e un buon mix fra i 20 gol segnati e soltanto 10 subiti.

Al momento il suo score parla di 8 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta patita contro il Bentivoglio. Alla guida della squadra c’è Cristian Cati, tecnico di grande esperienza e figura di spicco nel calcio dilettantistico bolognese. Nel corso della sua carriera ha allenato il Porretta Terme e il Faro Gaggio, raggiungendo anche la categoria Eccellenza. Alla guida del Valsetta dall’anno scorso, Cati ha centrato la promozione al primo tentativo, consolidando ora la squadra come una delle protagoniste del campionato.

Un momento speciale per la Centese quindi, e per tutto il suo pubblico.