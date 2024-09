Vestiti di marchi famosi contraffatti: sequestrati oltre 3500 articoli per commercio illegale

Ferrara, 13 settembre 2024 - Oltre 3500 articoli contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza durante il mese di agosto e nei primi giorni di settembre durante i controlli messi in atto per tutelare il distretto turistico balneare estense.

Nei numerosi interventi eseguiti sono stati sequestrati quasi 3.600 articoli contraffatti (principalmente indumenti e accessori di abbigliamento dei più famosi e rinomati marchi internazionali) e sono state denunciate a piede libero dieci persone coinvolte negli illeciti.

Nel corso delle attività è emerso che i responsabili, per evitare i sequestri, utilizzavano l’accortezza di non esporre la merce contraffatta sul suolo pubblico. Ai clienti interessati veniva solo esibito un catalogo del materiale disponibile che, una volta scelto, veniva prelevato dalle auto parcheggiate in aree strategicamente scelte per evitare controlli. Tali accorgimenti non sono serviti a eludere gli interventi delle fiamme gialle che si sono conclusi con il sequestro che, sommandosi a quelli operati nei mesi di giugno e luglio scorsi, porta a oltre 4.300 il numero del materiale sottratto al mercato illegale.

Inoltre, nel corso dei controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di droga, effettuati con il supporto delle unità cinofile della Guardia di finanza di Bologna, sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga tra cocaina e hashish ed è stata deferita all’Autorità giudiziaria una persona responsabile del reato di spaccio.

I Finanzieri hanno anche segnalato alla prefettura altre due persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. In tutte le attività, oltre alle pattuglie quotidianamente impegnate nei controlli, sono stati impiegati gli allievi marescialli, provenienti dalla scuola ispettori e sovrintendenti, assegnati temporaneamente per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva lungo la fascia costiera.