Vittime delle traversate in mare: "Uno studio sul tempo di immersione"

"Siamo fiduciosi sull’esito dello studio che, sempre incrociando le dita, porterà benefici alla scienza ed a quei minori che hanno perso i genitori durante una delle innumerevoli traversate in mare verso il nostro paese". Lo affermano Giovanni Barbè (nella foto), con specializzazione specifica in odontoiatria forense e docente per 20 anni a Lione e Riccardo Terroni odontotecnico specializzato in tecnologia digitale per nulla demotivati dopo il primo mese dello studio, quando sembrava che il granchio blu rischiasse di vanificarlo. Lo studio dovrebbe portare a stimare il tempo di immersione di un corpo sott’acqua, poiché attualmente se un cadavere viene ritrovato in mare per annegamento è molto difficile stimarne il tempo di immersione, stima ancor più complessa se il tempo nel quale è rimasto in acqua è molto lungo. Per raggiungere questo traguardo, dello studio che per ora è il primo al mondo, erano state immersi nelle acque del porto di Goro, sei fili di nylon ed ad ognuno erano attaccati tre denti, ma il granchio blu aveva reciso la metà dei fili. Per farlo proseguire come previsto hanno fatto realizzare da un pescatore gorese una gabbia molto resistente, anche alle chele del temibile granchio colorato. Ogni mese, per i sei complessivi previsti viene prelevato un filo con i tre denti e verificato attraverso il calcolo quantitativo dei depositi che si sono attaccati ovvero piccoli animaletti.

cla.casta.