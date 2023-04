Concerto Springsteen a Ferrara: come arrivare e prenotare il parcheggio (grazie a un sito)

Ferrara, 4 aprile 2023 – È online il sito per prenotare il parcheggio al concerto di Bruce Springsteen a Ferrara il prossimo 18 maggio. Il Villaggio del Boss allestito al parco Coletta è pronta ad accogliere gli ospiti, anche quelli automuniti e ha messo a disposizione una piattaforma per semplificare la gestione dei posteggi. Non solo, ma da oggi prende il via anche il sito dove monitorare gli aggiornamenti sull’evento.

Il sito internet dedicato al concerto a Ferrara di Bruce Springsteen

Sito per parcheggiare al concerto di Springsteen

Per riservare il parcheggio è necessario andare sulla piattaforma Park for fun, società di grande esperienza nello sviluppo di software e di sistemi informatici per la gestione di parcheggi, delle soste, autorimesse soprattutto in occasione di grandi eventi.

Attualmente sono disponibili in prenotazione le nuove aree sosta previste a servizio del pubblico che raggiunge la città da Nord: il parcheggio presso il centro Diamante, al Barco, con capacità di 641 auto, e un’altra area posta al casello di uscita dell’A13 con capacità di 1812 auto. Seguiranno le comunicazioni relative anche alle altre aree di sosta dedicate a chi raggiunge Ferrara venendo da sud.

Sono già attivi anche i parcheggi per le moto, in via del lavoro e quelli per i pullman organizzati (ne sono stimati più di cento) in via Padova.

A pieno regime si stimano complessivamente 11mila nuovi posti auto (integrativi rispetto ai parcheggi comunali gestiti da Ferrara Tua). È inoltre già stato predisposto un servizio navetta continuo dalle aree di sosta più periferiche verso la prossimità del luogo del concerto.

Sito news concerto Springsteen

Da queste ore è disponibile il nuovo portale internet, dedicato alle informazioni logistiche e di pubblica utilità sul concerto: brucespringsteenferrara.it. Il portale che sarà in costante aggiornamento e lavorazione, anche con notizie su viabilità, traffico, consigli utili.

Tra le altre cose, dal sito è possibile accedere alla manifestazione di interesse per la partecipazione al “Ferrara Springsteen village”, la prima area di accoglienza per chi arriva in treno (e non solo) localizzata al parco Marco Coletta.

Dal sito internet brucespringsteenferrara.it, tra le altre cose, si accede direttamente alla pagina di Trenitalia con le indicazioni sui treni speciali previsti per il concerto e frutto di un accordo con l’organizzatore Barley Arts.

Come candidarsi come food truck

Privati e attività del territorio potranno candidarsi sempre su questo portale per la gestione dei punti ristoro previsti. Nella stessa area ai piedi del grattacielo (e in altre zone della città) saranno presenti anche punti informativi gestiti dal Comune.

Rassegna eventi “Waiting Bruce”: il programma

Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha spiegato che dal 4 maggio partirà il calendario di “Waiting for Bruce”, rassegna di eventi diffusi (con il coinvolgimento di oltre una decina di locali del territorio) che conta 13 appuntamenti musicali, nel segno dei grandi classici del Boss, 3 presentazioni di libri e 2 mostre.

“La macchina organizzativa - spiega il primo cittadino - viaggia a pieno regime grazie a un team di professionisti di altissimo livello ed esperienza in campo. Nella nostra idea e nei nostri progetti - come emerge da molte delle iniziative che stiamo promuovendo - il concerto è e sarà un evento della città e per la città, una straordinaria occasione di mostrare al mondo la bellezza di Ferrara, la sua capacità di accoglienza, e anche la sua vocazione di città della musica e del cinema”.

5 maggio 2023

20 Leo Meconi and LOAD trio Bar Ludovico Ariosto

22 Miami & The Groveers Jazz Club

6 maggio 2023

19:30 Jungleland Backstage

22 Graziano Romani Hangar Birreria

7 maggio 2023

18 Laura Luisetto & Stefano Ongarato Caffè Pizzeria Bacchelli

21:30 Enrico Cipollini and Skyhorses CUS le QUERCE

12 maggio 2023

19:30 Les Irlandiis Piazza Repubblica – Ferrara Store

21:30 John Strada e la sua band Hangar Birreria

13 maggio 2023

20:30 Organic 3 - trio di Roberto Formignani Palazzo Diamanti

22 EmmeColetti Orco bacco Tapas

14 maggio 2023

18 Swing e Rock&Roll Galleria Matteotti – Enoteca da Massimo

18:30 Daniele Tenca (solo acustico) Caffetteria Schifanoia

19 Icio Caravita Degusteria Divina