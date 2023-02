Ferrara summer festival 2023, concerto dei Modà e dei Coma Cose: le date

Le esibizioni dei Modà e dei Coma Cose all'ultimo Sanremo: entrambi in concerto a Ferrara in giugno

Ferrara, 28 febbraio 2023 - Continua a comporsi l’estate del Ferrara Summer Festival che sta annunciando l’arrivo di tanti e diversi nomi: il 23 giugno sono attesi i Modà, mentre il 29 si esibiranno sul palco estivo di piazza Trento Trieste i Coma_Cose

I Modà sono stati tra i protagonisti di Sanremo con “Lasciami”, brano scritto da Kekko Silvestre. “Lasciami – racconta il cantante - è la canzone più sincera che potessi scrivere. La depressione non la puoi raccontare a chi non la conosce, ma puoi comunque condividerla con chi come te la vive. Per questo ho preso coraggio e ho deciso di condividere quello che ho passato e che sto passando. Credo che la depressione viva dentro ognuno di noi e non so quanto si possa superare definitivamente. Di sicuro ho capito che bisogna essere forti cercando di cambiare i punti vista. Ho paura? Sì. Ma ho imparato che oltre le paure ci sono le cose più belle”.

Il ritorno sul palco del Teatro Ariston nel 2023 e il successivo tour estivo è l’occasione per festeggiare i vent’anni di storia dei Modà e i molti traguardi raggiunti da Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria).

Il 29 giugno, poi, lo show dei Coma_Cose.

“Vogliamo coinvolgere e condividere il mondo contemporaneo attraverso l’arte della musica”, spiega Fabio Marzola, produttore del Ferrara Summer Festival.

Dopo la partecipazione a Sanremo 2023 e lo straordinario tour invernale nei club, interamente sold out, i Coma_Cose tornano quest’estate per suonare sui principali palchi e festival di tutta Italia. Preparatevi a uno spettacolo unico, che propone i loro migliori brani”.

I Coma Cose sono California e Fausto Lama, reduci dal 13esimo posto a Sanremo con il brano “L’Addio”, che vince il “Premio Bardotti” per il miglior testo e anche l’annuncio del loro matrimonio. Arrivano a Ferrara dunque con il loro nuovo viaggio nelle città italiane che parte da marzo e che hanno voluto chiamare “Un Meraviglioso Modo di Incontrarsi TOUR”, una serie di date che li porta a calcare i palchi dei principali club di tutta Italia, con 2 date speciali a Londra e Parigi.

Un duo nato nel 2016, coppia nella vita e nella musica, mischia vissuto e gusto sonoro urbano a una poetica cantautorale. Il 4 novembre 2022 esce “Un meraviglioso modo di salvarsi”, il nuovo album anticipato dal singolo “Chiamami”. Poi la nuova avventura a Sanremo 2023.

Il calendario del Ferrara Summer Festival, con il Ferrara Summer Vibez al suo interno, vede dunque: Drusilla Foer il 22 giugno, Modà il 23 giugno, The Lumineers il 24 giugno, Salmo il 28 giugno, Coma Cose il 29 giugno, Eros Ramazzotti il 5 luglio, Paul Kalbrenner l’8 luglio, Lazza il 9 luglio, Guè il 15 luglio, Madame il 21 luglio.