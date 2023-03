Ferrara summer festival 2023: gli anni ’90 protagonisti, arrivano anche i Nu Genea

Nu Genea al Ferrara summer festival 2023

Ferrara, 7 marzo 2023 - Al cartellone del Ferrara Summer Festival, si aggiungono altri due eventi da non perdere. Il 29 giugno, in piazza Trento Trieste, infatti, arriveranno i Nu Genea live band che si aggiungeranno alla serata dei Coma_Cose, co-headliner in un'unica grande data.

I Nu Genea, produttori, dj, musicisti, ricercatori sonori, hanno messo al setaccio la musica del passato e rielaborandola in una personale formula di suono, hanno costruito il proprio marchio di fabbrica: groove allo stato puro con influenze disco, funk, boogie, elettronica, folk e tanto altro. Un percorso di ricerca di suoni e contaminazioni che contraddistingue da sempre la musica dei Nu Genea e che ritroviamo anche in Bar Mediterraneo, il nuovo album, un nuovo viaggio, che proietta ancora più lontano i suoni del duo composto da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina.

Il 19 luglio, invece, si torna indietro nel tempo con la festa de ‘Voglio tornare negli anni 90”, uno show unico, incredibile, emozionante, progetto che sta spopolando in tutta Italia. Gigi d'Agostino, Gabry Ponte, 883, Eiffel 65, Corona e tutti gli artisti che hanno fatto ballare negli anni 90 ritorneranno in un'unica grande notte mixati dai performer e dj, canzoni e dance tornata dal passato per far ballare tutta la piazza. I biglietti sono già in vendita.