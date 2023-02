Intelligenza artificiale, da Ferrara l’app che trasmette umore, scrive testi e organizza viaggi: come funziona

La nuova app che usa l'intelligenza artificiale

Ferrara, 7 febbraio 2023 – E se vi dicessimo che l’intelligenza artificiale può trasmettere l’umore? L’ultima volta ci siamo imbattuti nelle capacità da giornalista di ChatGPT, il chatbot che ha fatto il boom di iscrizioni nell’ultimo periodo. L’ultima novità in ambito hi-tech arriva oggi da Ferrara, dove il team 22HBG ha lanciato l’app PeperoniAI, scaricabile sugli store iOs e a breve anche su Android; e il risultato è sorprendente. Ecco di cosa si tratta.

Il nome, che già tutto un programma, viene dal nome della piattaforma di gestione contenuti da cui deriva: Peperoni, appunto. La società ferrarese, che si occupa di alta tecnologia, voleva togliere un po’ di quel grigiore che spesso si associa al mondo dell’informatica, e ha pensato ad un’intelligenza artificiale in grado di combinare al testo colori, sentimenti e lo stato d’animo della persona che la utilizza.

Nasce così l’app che punta a umanizzare la ‘freddezza’ dell’intelligenza artificiale, fornendo tantissimi servizi. Di cui chiaramente, bisogna sempre ricordarsi di verificare le fonti dei contenuti e soprattutto, come suggeriscono gli esperti, di utilizzare l’intelligenza artificiale in modo critico.

Cosa fa Peperoni AI, l'app simile a ChatGPT

L’app si presenta come un “assistente personale” e grazie alle sue diverse funzionalità può aiutare l’utente in molte circostanze. Come spiegano i produttori di 22HBG, le categorie a cui accedere sono: media, education, writing o marketing, suddivise a loro volta in tipologie di messaggio con cui l’app propone il suo aiuto.

E se per l'education, per esempio, si può chiedere di scrivere tanto il riassunto di un libro quanto una poesia, per il marketing si ottengono prevalentemente contenuti di copywriting”. Le categorie e le tipologie di contenuti, concludono, saranno potenziati nei mesi, automaticamente.

Come funziona

Dopo aver scaricato l'app ed essersi iscritti, si può navigare tra le diverse funzionalità dell’app presenti in home. Queste sono divise in ‘topic’ in cui l'intelligenza artificiale può aiutare l’utente, ad esempio:

Marketing : genera contenuti utili all’attività o scrivi uno slogan

: genera contenuti utili all’attività o scrivi uno slogan Salute e bellezza : richiedi consigli sulla salute o fatti consigliare il look per un evento speciale

: richiedi consigli sulla salute o fatti consigliare il look per un evento speciale Idee : brainstorming o problem solving

: brainstorming o problem solving Educazione : scrivi un tema o riassumi un testo

: scrivi un tema o riassumi un testo Tempo libero: idee di viaggio o nuovi hobby

Esempio: itinerario di viaggio

Ad esempio, cliccando su “Viaggi” e proseguendo su “Chiedi l’itinerario per la tua prossima vacanza”, è possibile generare la propria richiesta personale digitando sullo spazio apposito, simile a qualsiasi dashboard di messaggistica istantanea. L'app è molto pratica, infatti suggerisce automaticamente cosa potrebbe digitare l’utente suggerendo delle richieste. Noi gli abbiamo chiesto: “Crea un itinerario per una vacanza di 5 giorni in Emilia Romagna con un budget di 300 euro a persona” l’app risponde con tappe giorno per giorno. Ecco il suo programma.

Giorno 1: Arrivo a Bologna e visita della città, incluso il famoso mercato di Mezzo. Cena in uno dei ristoranti tipici della zona.

Giorno 2: Visita a Parma, inclusi i musei e le chiese. Pranzo in uno dei ristoranti locali. Pomeriggio dedicato allo shopping.

Giorno 3: Escursione a Ravenna, con visita al famoso Mausoleo di Galla Placidia. Cena in uno dei ristoranti locali.

Giorno 4: Escursione al Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Pranzo in uno dei ristoranti locali. Pomeriggio libero per esplorare la zona.

Giorno 5: Partenza da Bologna. Prima di rientrare a casa, possibilità di fare un giro nei famosi outlet della città”.