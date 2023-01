Bologna, 27 gennaio 2023 – Sta facendo parlare di sé Chat GPT, il sistema di intelligenza artificiale creata da OpenAI con cui è possibile conversare. L’aspetto più affascinante di questo chatbot è la capacità di elaborare veri e propri testi, non solo risposte attinenti alle domande che gli si può porre sulla piattaforma; tanto che, a ben vedere, si potrebbe utilizzare Chat GPT per svolgere compiti, tradurre testi e perché no, realizzare veri e propri articoli giornalistici.

Intelligenza artificiale, ChatGPT l'app che sa scrivere articoli

In effetti, l’intelligenza del software è davvero impressionante: grazie ai suoi algoritmi, è in grado di rispondere a tantissime cose. Ad ogni modo, è facile incappare in errori e non sempre risulta una fonte attendibile o autorevole, considerando che mescola contenuti pescati qua e là sulla rete. E queste sono qualità imprescindibili per un giornalista.

Così, andando ben oltre a qualsivoglia test di Turing, ci abbiamo provato anche noi: ci siamo imbattuti in una conversazione con ChatGPT e abbiamo chiesto direttamente all’intelligenza artificiale di scrivere parte di questo articolo facendole fare, infine, un’intervista in autonomia.

Che cos’è l'intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale (IA) è la capacità di una macchina di mostrare capacità umane come il ragionamento, l’apprendimento, la pianificazione e la creatività. Essa permette ai sistemi di capire il proprio ambiente, mettersi in relazione con quello che percepisce e risolvere problemi, e agire verso un obiettivo specifico. Il suo scopo è quello di implementare le abilità umane.

Di base, il computer riceve dei dati, li processa e risponde, e svolge il suo lavoro in autonomia. Tra le varie tecnologie elaborate dall’intelligenza artificiale c’è anche il linguaggio naturale. E la chiacchieratissima ChatGPT, prototipo di intellgenza artificiale tra i migliori e tra i più semplici in termini di utilizzo, rientra in questo campo.

Cos’è ChatGPT, come funziona e cosa serve

ChatGPT– Generative pretrained transformer – è uno strumento di elaborazione del linguaggio naturale, o Natural language processing, che utilizza algoritmi avanzati di apprendimento automatico per generare risposte e conversare in modo simile all’interazione umana. ChatGPT è un sistema di intelligenza artificiale prodotto da Open AI e presentato nel 2019; nei fatti, si tratta di un chatbot avanzato in grado di sostenere conversazioni con gli umani e scrivere testi su qualsiasi argomento per gli umani. Per questo negli ultimi tempi è diventato un vero e proprio fenomeno virale nel web.

Utilizzare questo chatbot è davvero intuitivo. Infatti, una volta approdati alla dashboard è sufficiente iniziare a digitare nella barra come in qualsiasi chat di messagistica. Per il resto, il suo funzionamento è davvero semplice e ci si può sbizzarrire. Ad esempio, si può chiedere a ChatGPT di scrivere una ricetta, formulare una barra di codice informatico, buttare giù un articolo ottimizzato per il web, di descrivere un personaggio storico, e così via. Grazie all’utilizzo degli algoritmi, il sistema è in grado di rispondere entro breve tempo e restituire risultati davvero originali.

Chi c’è dietro ChatGPT

ChatGPT è una versione evoluta del modello GPT (Generative Pre-trained Transformer) sviluppato da OpenAI. Il modello è stato addestrato su una grande quantità di testo, utilizzando un algoritmo di apprendimento automatico noto come "pre-training". Questo algoritmo consente al modello di "imparare" a comprendere il linguaggio umano e di generare testo in modo autonomo.

ChatGPT è stato presentato da OpenAI nel 2019. Non è stato specificato una data precisa, ma è stato annunciato nel corso dell'anno. La sua creazione la si deve ad OpenAI, un'organizzazione di ricerca artificiale non a scopo di lucro con sede negli Stati Uniti. OpenAI è stata fondata nel 2015 da Elon Musk con Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba e altri importanti leader dell'industria tecnologica.

Il team di OpenAI è composto da ricercatori e ingegneri esperti in apprendimento automatico e intelligenza artificiale, che lavorano insieme per sviluppare modelli di linguaggio avanzati come ChatGPT, mettendo insieme diversi campi come la matematica, l'informatica, la fisica e la psicologia. La missione di OpenAI è quella di rendere l'intelligenza artificiale disponibile a tutti per aiutare a risolvere i problemi del mondo e migliorare la vita delle persone, promuovendo la ricerca e lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale aperte e accessibili.

Come può essere utilizzata la ChatGPT?

Stante le perplessità sul copyright e sulla accuratezza dei testi generati, ChatGPT può essere utilizzato in molteplici modi a seconda delle esigenze e del contesto. Alcuni esempi di come può essere utilizzata ChatGPT sono:

Generazione di testo per chatbot : ChatGPT può essere utilizzato per generare risposte automatiche per i chatbot, rendendoli in grado di comprendere e replicare il linguaggio umano in modo più preciso e naturale.

: ChatGPT può essere utilizzato per generare risposte automatiche per i chatbot, rendendoli in grado di comprendere e replicare il linguaggio umano in modo più preciso e naturale. Scrittura automatica di articoli : ChatGPT può essere utilizzato per generare articoli su una vasta gamma di argomenti in modo autonomo, con un livello di precisione e naturalezza simile a quello dei testi scritti da un essere umano.

: ChatGPT può essere utilizzato per generare articoli su una vasta gamma di argomenti in modo autonomo, con un livello di precisione e naturalezza simile a quello dei testi scritti da un essere umano. Creazione di contenuti per i social media : ChatGPT può essere utilizzato per generare contenuti per i social media, come post su Facebook o tweet su Twitter, in modo autonomo e con un livello di precisione e naturalezza simile a quello dei contenuti scritti da un essere umano.

: ChatGPT può essere utilizzato per generare contenuti per i social media, come post su Facebook o tweet su Twitter, in modo autonomo e con un livello di precisione e naturalezza simile a quello dei contenuti scritti da un essere umano. Risoluzione dei problemi e comprensione del linguaggio naturale : ChatGPT può essere utilizzato per risolvere problemi specifici e per comprendere il linguaggio naturale in modo più preciso e naturale.

: ChatGPT può essere utilizzato per risolvere problemi specifici e per comprendere il linguaggio naturale in modo più preciso e naturale. Generazione di testo per videogiochi e chat-bot di gioco

Generazione di testo per assistenti virtuali

Questi sono solo alcuni esempi delle molteplici applicazioni per le quali ChatGPT può essere utilizzato. La sua capacità di comprendere e replicare il linguaggio umano rende il modello uno strumento molto versatile e utile per molteplici campi. Per esempio:

Economia : ChatGPT può essere utilizzato per generare contenuti per i social media, creare annunci pubblicitari, generare descrizioni di prodotti e molto altro ancora, questo può aiutare le aziende a risparmiare tempo e denaro.

: ChatGPT può essere utilizzato per generare contenuti per i social media, creare annunci pubblicitari, generare descrizioni di prodotti e molto altro ancora, questo può aiutare le aziende a risparmiare tempo e denaro. Comunicazione : ChatGPT può essere utilizzato per generare risposte automatiche per i chatbot, rendendoli in grado di comprendere e replicare il linguaggio umano in modo più preciso e naturale. Questo può migliorare la comunicazione tra le aziende e i loro clienti.

: ChatGPT può essere utilizzato per generare risposte automatiche per i chatbot, rendendoli in grado di comprendere e replicare il linguaggio umano in modo più preciso e naturale. Questo può migliorare la comunicazione tra le aziende e i loro clienti. Intrattenimento : ChatGPT può essere utilizzato per generare testo per videogiochi e chat-bot di gioco, generare storie, creare contenuti divertenti e molto altro ancora.

: ChatGPT può essere utilizzato per generare testo per videogiochi e chat-bot di gioco, generare storie, creare contenuti divertenti e molto altro ancora. Educazione : ChatGPT può essere utilizzato per generare contenuti educativi, come descrizioni di concetti scientifici, traduzioni e molto altro ancora.

: ChatGPT può essere utilizzato per generare contenuti educativi, come descrizioni di concetti scientifici, traduzioni e molto altro ancora. Ricerca : ChatGPT può essere utilizzato per generare testo per assistenti virtuali, risolvere problemi specifici e comprendere il linguaggio naturale in modo preciso e naturale.

: ChatGPT può essere utilizzato per generare testo per assistenti virtuali, risolvere problemi specifici e comprendere il linguaggio naturale in modo preciso e naturale. Servizi: ChatGPT può essere utilizzato per generare testo per assistenti virtuali, risolvere problemi specifici e comprendere il linguaggio naturale in modo preciso e naturale.

Come usare ChatGPT: login e costi

Per usare ChatGPT è sufficiente collegarsi al sito chat.openai.com e creare un account. Dopodiché basta seguire le poche indicazioni riportate dalla pagina che reindirizzano alla dashboard di ChatGPT, e qui iniziare a scrivere nella chat. L’iscrizione è attualmente gratuita.

L’intervista realizzata da ChatGPT

Per testare la capacità comunicativa di questa intelligenza artificiale abbiamo chiesto a ChatGPT di realizzare un’intervista autonomamente, senza alcun contributo umano. Così, abbiamo semplicemente chiesto al sistema di simulare sia il giornalista che l’intervistato: “ChatGPT, scrivi un'intervista di una giornalista Emily che realizza per la prima volta un articolo su ChatGPT di OpenAI e l'intelligenza artificiale”. Ed ecco il risultato.

Giornalista: Ciao ChatGPT, è un piacere intervistarti oggi. Per cominciare, puoi raccontarmi di cosa si tratta esattamente ChatGPT e come funziona?

ChatGPT: Certo, Emily. ChatGPT è un modello di linguaggio sviluppato da OpenAI. Utilizza una tecnologia di apprendimento automatico chiamata "elaborazione del linguaggio naturale" per generare testo in modo autonomo. Il modello è stato addestrato su un vasto corpus di testo, il che gli consente di comprendere e replicare il linguaggio umano in modo abbastanza preciso.

Giornalista: Impressionante. E come viene utilizzato ChatGPT?

ChatGPT: ChatGPT viene utilizzato in una varietà di modi, come la generazione di testo, la traduzione automatica, la risposta alle domande e la generazione di sintesi del discorso. Viene utilizzato anche per generare testi creativi, come racconti e poesie, e per la generazione di testo in chatbot e assistenti virtuali.

Giornalista: Capisco. E come si confronta ChatGPT con altri modelli di intelligenza artificiale?

ChatGPT: ChatGPT è uno dei modelli di linguaggio più avanzati disponibili ed è stato addestrato su un corpus di testo molto grande. Ciò gli consente di generare testo in modo molto naturale e preciso. Tuttavia, ci sono altri modelli di IA che si concentrano su specifici compiti o utilizzano tecnologie diverse, come il riconoscimento vocale o la visione artificiale.

Giornalista: Interessante. Grazie per aver condiviso queste informazioni con me, ChatGPT. È stato un piacere intervistarti.

ChatGPT: Il piacere è stato mio. Spero che l'articolo che stai scrivendo sia informativo e utile.