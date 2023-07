Il ristorante Tassi di Bondeno chiude sei mesi “Non trovo personale qualificato”

Bondeno (Ferrara), 12 luglio 2023 – Il ristorante ‘stellato’ Tassi di Bondeno, si prende una pausa. La storia, la tradizione, la passione e il cartello, affisso oggi all’ingresso delle sale, che annuncia "Chiuso dal 13 giugno al 12 dicembre 2023". Non è un addio, ma un momento di riflessione. "Mi sono presa un momento di stand by perché ho bisogno di organizzarmi – spiega la titolare Enza Alario, che dopo la scomparsa del marito Roberto Tassi nel febbraio 2013, ha portato avanti fino ad ora, da sola, l’attività confermando ogni piatto e ogni sapore che ha da sempre caratterizzato la cultura gastronomica del ristorante –. Fatico a trovare personale qualificato. C’è chi non vuole fare il sabato e la domenica, chi resta con noi per un periodo, lo formiamo, poi trova un altro posto di lavoro e se ne va".

C’è un po’ di amarezza: "Ho cercato ovunque – ammette –. ma credo il Covid abbia cambiato la mentalità e la disponibilità delle persone. Mi sono un po’ demoralizzata e ho bisogno di riflettere e capire come organizzarmi. Devo valutare se riesco a trovare qualcuno che sia davvero all’altezza e che soprattutto sia disponibile ad imparare e a seguirci restando con noi. Non basta essere cuochi che preparano pietanze o camerieri che portano in sala i piatti. Servono conoscenze che si possono apprendere non dai libri ma solo lavorando in questa cucina".

Enza Alario ne è convinta: "Qui abbiamo ricette esclusive, serve passione, tempo, dedizione e tanta pazienza per impararle. In questo periodo di pausa che mi sono presa ci penserò. Poi valuterò".

Il ristorante è nato nel 1870, sulla strada che collega a Ferrara e si chiamava ‘La Locanda del Sole’. Nel 1916, trasferendosi nella sede dove si trova ora in viale Repubblica, grazie al Cavaliere Enzo Tassi, incomincia ad essere conosciuto, recensito, affermato e innalzato ai livelli più alti della della tradizione gastronomica. Mario Soldati, amico fraterno di Enzo Tassi, qui era di casa. Un ristorante storico che ha sempre diffuso il nome di Bondeno e della cucina ferrarese nel mondo.