Copparo (Ferrara), 9 giugno 2019 - E' il grande giorno del ballottaggio a Copparo, ultimo atto delle elezioni comunali 2019. Urne aperte dalle 7 alle 23, poi prende il via lo spoglio, che noi seguiamo in diretta (qui sotto). Dai risultati dipende l'elezione del sindaco della città.

L'affluenza registrata alle 12 è leggermenete in calo 23,35% contro il 25,97% del primo turno.

È quanto mai incerta la corsa. A contendersi la vittoria sono Fabrizio Pagnoni, candidato della coalizione di centrodestra formata da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e La Lista Civica, e Diego Farina, alla guida delle liste Copparo Progetta, Partito democratico e Insieme per Copparo. Il primo il 26 maggio ha ottenuto 3.968 voti (42,72%), incalzato dal secondo con 3.708 voti (39,92%). Questo, in una storica roccaforte del centrosinistra, è un risultato importante per Pagnoni che, oltre all’impegno profuso assieme ai suoi compagni di viaggio in campagna elettorale, ha anche goduto del favore dell’onda leghista che ha prevalso nelle preferenze per le elezioni europee anche a Copparo.

L’esito del primo turno delle elezioni amministrative a Copparo rappresenta comunque un risultato storico. Infatti, è la prima volta nella storia dell’amministrazione comunale che la corsa perla carica di sindaco si decide al ballottaggio. Gli ex primi cittadini Davide Tumiati, Maria Teresa Bertuzzi e Nicola Rossi, infatti, vennero eletti dopo il primo turno e non ci fu necessità di procedere con il secondo. Ora, la partita si giocherà ai ‘tempi supplementari’ per capire chi tra Diego Farina e Fabrizio Pagnoni sarà il nuovo primo cittadino.

Ballottaggio Copparo 2019, i risultati in diretta