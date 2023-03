Scritte no vax sulle sedi di Cgil e Cisl a Ferrara

Ferrara, 31 marzo 2023 – Pensavamo fossero episodi confinati nel triste passato. E invece ci sbagliavamo: i ‘No Vax’ continuano a vandalizzare edifici che secondo la loro logica sono rappresentativi della “dittatura sanitaria” verso cui manifestano ostilità.

La scorsa notte, infatti, nelle sedi di Cgil e Cisl a Ferrara un gruppo di vandali ha imbrattato le vetrine degli uffici con scritte, fatte con inchiostro rosso, che non lasciano molto spazio all’interpretazione. ‘Obbligo = nazismo’. ‘Vax = morte’, e via di questo passo.

Le scritte hanno tutte questo tenore. Ma il vero marchio di fabbrica è ‘Vi-Vi liberi’. Non ci sono dubbi, insomma, sulla natura delle scritte. Ora si tratterà di individuare i responsabili. Chiaramente unanime il coro di solidarietà che arriva sia da parte politica che dal segretario della Uil, Massimo Zanirato.

"Le sedi sindacali sono luoghi di democrazia – scrive in un post sulla sua pagina Facebook, Zanirato - . L'attacco a Cisl e Cgil di Ferrara è un atto vile e meschino. Nel periodo della pandemia il sindacato ha fatto accordi a difesa dei lavoratori. La Uil esprime vicinanza e sostegno".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano. "Qualche delinquente ieri notte ha imbrattato i muri delle sedi di CGIL e CISL di Ferrara, con scritte indegne – così Calvano - . Non hanno scelto dei muri a caso, ma quelli di due sindacati che sono un presidio storico di rappresentanza, partecipazione e democrazia. La mia solidarietà a Cgil Ferrara e Cisl Ferrara e ai tanti lavoratori e lavoratrici che rappresentano”.

Anche la segreteria provinciale del Psi parla di "gesto violento da condannare”. “Quando questi atti vandalici colpiscono sedi democratiche sindacali questo fa ancora più male – si legge nella nota dei socialisti - . Ci auguriamo che i responsabili possano essere identificati nel più breve tempo possibile e consegnati alle forze dell' ordine. Ferrara vuole rimanere la bella città civile che è sempre stata dal dopoguerra a oggi”.

“Solidarietà alla Cgil e alla Cisl per le scritte comparse oggi sulla loro sede – scrive il segretario comunale del Pd, Alessandro Talmelli - . Un gesto che condanniamo fermamente. Ancora una volta, siamo dalla parte della sanità pubblica e del lavoro". Pensavamo fosse cosa archiviata, ma i no vax evidentemente sono ancora in giro.