Contiliano è ovunque, Arena tragico nei primi 20 minuti. La Mantia e Zanellato disastrosi

ALFONSO 6. Un’uscita maldestra rischia di regalare il gol al Perugia: poi si rifà con un grande intervento di piede.

DICKMANN 5,5. Si sforza di dare il suo contributo, ma da tempo è poco brillante. Esce per infortunio.

ARENA 5,5. I primi 20’ sono da brividi: non ne piglia una, si fa ammonire, Di Serio gli scappa in continuazione. Poi si rinfranca, infine esce per il suo problema.

DALLE MURA 5,5. La difesa centrale della Spal accusa i soliti problemi e concede troppo al Perugia. Sul gol di Casasola non è felice.

TRIPALDELLI 6. Il suo apporto non manca, anche con un paio di cross nel primo tempo finalmente pennellati sul secondo palo.

CONTILIANO 7. E’ di gran lunga il migliore in campo. Anticipa, contrasta, imposta, e i traversoni più pericolosi sono i suoi. La prestazione lo consacra.

PRATI 5,5. Diversi errori inusuali per lui, ma anche l’assist annullato per Maistro.

MAISTRO 7. Gli cancellano un gol bellissimo per esecuzione, un tiro a giro da serie A. Anche prima è tra i non molti ad animare la manovra sostituendosi al Ninja come punto di riferimento.

NAINGGOLAN ng. Al 10’ si accascia ed esce. La Spal accusa subito la sua assenza e rischia di perderlo per le ultime tre gare. Grave problema.

LA MANTIA 4. Si muove come un gatto di piombo, non la prende mai ed esce fischiatissimo. Va male di testa anche sul gol del Perugia.

MONCINI 6,5. Alla fine, dopo essersi sbattuto assai più del collega, segna su rigore e recupera la palla che poteva dare alla Spal la vittoria con Maistro. ODDO 6. Non sbaglia le mosse. La Spal accusa la perdita del Ninja e poi gol al passivo, e sull’1-1 pur rischiando tanto il gol lo aveva segnato.

MANGANIELLO 5. Sporca una buona direzione annullando il 2-1 per un tocco di braccio attaccato al corpo di Moncini, che non vede la palla e se la sente calciare addosso da Struna da mezzo metro. Tanti, tanti dubbi, davanti al designatore Rocchi. ZANELLATO 4. Entra ed esce dopo 30’ con ammonizione, errori in serie e ’buu’ del pubblico. FETFATZIDIS 5,5. Aggiunge pochino. Non ha ritmo.

ROSSI 6. Meglio i suoi due tocchi deliziosi sul rigore e poco dopo di tanta altra roba vista in campo. La classe non è acqua. FIORDALISO 5,5. Di palloni in mezzo ne spinge, ma sono quasi tutti imprecisi.

VARNIER 6. Quando c’è sa giocare, ma non c’è mai.

Mauro Malaguti