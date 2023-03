Hockey in Line

I Warriors Ferrara Hockey corsari a Novi Ligure. Mercoledì sera terzo turno della qualification round. Partita vibrante tra il Monleale e il Ferrara Hockey, che ha visto le due compagini darsi battaglia in modo corretto e leale per la conquista dei tre punti. Parte molto bene Ferrara, che passa in vantaggio a metà primo tempo con capitan Ballarin, dopo gli estensi aumentano l’intensità e la qualità delle giocate, che portano Crivellari a realizzare il raddoppio. La prima frazione di gioco si chiude in favore degli estensi per 2-0. Altra musica l’inizio del secondo tempo, che vede il Monleale rientrare in campo con più vigore e mettere in seria difficoltà i ragazzi di coach Crivellari, che perdono lucidità e tranquillità. Ne risulta che il Monleale nei primi sei minuti della ripresa realizza tre reti e ribalta il risultato. Ferrara riesce, però, a ribaltare nuovamente il risultato segnando tre reti con Wakefiel, ancora capitan Ballarin e Crivellari. Archiviata la seconda vittoria in altrettante gare, il Ferrara Hockey ritorna in pista per un nuovo turno della qualification round, oggi alle 18.30 al Pala-Burani ospita il Torre Pellice, un’occasione per continuare ad inseguire il primato in classifica, ora lontano solo un punto.