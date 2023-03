Hockey su prato: Bondeno al tappeto in casa Valchisone piazza il break nella ripresa

Nella 4° giornata del campionato nazionale di serie A Elite, l’Hockey Club Bondeno viene superato sul proprio campo dall’HP Valchisone con il risultato di 3-1. I piemontesi, che anche in quest’occasione si sono dimostrati squadra di assoluto valore tecnico, sono stati nel complesso più cinici dei matildei e hanno sfruttato in maniera ottimale tutte le occasioni avute durante il match. E’ stata nel complesso una partita equilibrata e giocata ad alto ritmo da entrambe le formazioni, nella quale sono stati i dettagli a fare la differenza in campo.

I torinesi la sbloccano con Michele Longo, che all’improvviso porta in vantaggio i valligiani.

La reazione dei ferraresi arriva veemente. E’ capitan Alessandro Muzzioli a trovare il pareggio pochi minuti dopo con un’azione personale devastante per tecnica e fisicità. Si va perciò all’intervallo lungo sull’1-1.

Ad inizio terzo quarto, il momento che cambia la storia del match. Il Valchisone spinge sull’acceleratore, crea parecchie occasioni e prende nettamente il controllo del campo per alcuni minuti. Così arrivano le due marcature dell’argentino Agustin Ignacio Ceballos su azione di corner corto che spostano gli equilibri della sfida e finisce 3-1.