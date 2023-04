Hockey su prato, serie A Elite

Dopo la breve sosta per le festività pasquali, riprende il campionato di serie A Elite di hockey su prato maschile. Torna quindi in campo l’Hockey Club Bondeno, rinfrancato dalla fondamentale vittoria esterna ottenuta sul campo della SH Bonomi un paio di settimane fa. Con i 3 punti ottenuti in Lomellina, i ragazzi di mister Pritoni hanno leggermente migliorato la loro classifica e soprattutto hanno trovato il primo acuto stagionale dopo una fase iniziale piuttosto complicata a livello di risultati. I 5 punti conquistati finora da Succi e compagni probabilmente non rispecchiano il reale valore della formazione matildea, ma testimoniano in maniera inequivocabile l’estrema difficoltà e il generale equilibrio di questo campionato che racchiude il gotha del panorama nazionale hockeistico. La ripresa propone un ostacolo molto duro sulla strada dei biancoazzurri, che dovranno affrontare la lunga trasferta di Cagliari per vedersela con la Polisportiva Ferrini, squadra attualmente al secondo posto in graduatoria con 10 punti e ad 1 sola lunghezza dalla capolista Valchisone. I sardi, miglior attacco del girone con 17 reti, vengono da 3 vittorie consecutive e nell’ultimo turno hanno superato nel derby cagliaritano l’Amsicora con il punteggio di 4 reti a 3. Avversario quindi molto complicato per il Bondeno, che dovrà essere abile soprattutto nel contenere al massimo le spiccate doti realizzative del fuoriclasse argentino Chapa Ojeda, vero leader in campo della Ferrini e spesso uomo decisivo.

Obiettivo dei ferraresi sarà ripetere le prestazioni di buon livello fornite sul campo fino a questo momento, con la speranza dichiarata di raccogliere qualche punto da questo impegno esterno sulla carta così impegnativo. In questi ultimi giorni la squadra si è allenata al completo agli ordini dello staff tecnico guidato da Marco Pritoni, che ha avuto la possibilità di lavorare con continuità su quegli aspetti mentali e di gioco che sono un po’ mancati alla sua squadra fino a questo momento della stagione. Il gruppo sta rispondendo presente, pronto a dimostrare ancora una volta il suo indubbio valore tecnico e il suo infinito carattere.

Il match tra Polisportiva Ferrini (Ca) e HC Bondeno, valevole per la 6^ giornata della serie A Elite, è in programma oggi alle 15.