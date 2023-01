Rallye di Montecarlo, De Angelis al via

FERRARA

È tutto pronto per il pilota ferrarese Alex De Angelis al via della XXV edizione del Rallye MonteCarlo Historique. Quest’anno la partenza sarà da Torino, la capitale dell’automobile ed accanto a lui ci sarà per la prima volta un nuovo navigatore. La vettura scelta è sempre la competitiva Fiat Ritmo in allestimento Gruppo 2, la stessa che nel 1980 con il mitico Attilio Bettega si aggiudicò la vittoria assoluta del Col de Turini.

Un vero pezzo di storia del motorismo. "Per me il Rallye di Montecarlo è sempre uno degli appuntamenti più importanti dell’anno – afferma il pilota Alex De Angelis – . Riportare poi la piccola vettura torinese in gara è sempre una emozione. Questa auto , ci ha regalato già grandi soddisfazioni , arrivando secondi assoluti, all’epoca in coppia con l’amico ferrarese Sergio Sisti, grande campione regolarista. Quest’anno sarò insieme a Nicola Arena, esperto navigatore di rally con cui proveremo ad interpretare al meglio le note di questo mitico rally". La partenza giovedì da Torino e poi via no stop fino alla cavalcata finale sul mitico col de Braus e Turini nella notte di mercoledì con 3000 km di gara.

Ormai De Angelis è un vero e proprio decano della corsa storica monegasca. Le emozioni del percorso, in particolare sul Col de Turini, sono sempre a fior di pelle. Il lavoro e il supporto tecnico della squadra che assiste De Angelis è una garanzia.

I lavori per mettere a punto la fiat Ritmo sono stati lunghi e faticosi. La perizia tecnica del team di meccanici ha fatto in modo di mettere a punto un veicolo dall’alto potenziale. Nel 2019, anno in cui il pilota ferrarese ottenne un ottimo piazzamento classificandosi come secondo assoluto, il partner di De Angelis fu il grande regolarista della scuola ferrarese (già peraltro vincitore di una Mille Miglia), Sergio Sisti. Quest’anno, nell’abitacolo accanto a lui, ci sarà Nicola Arena: navigatore esperto e affermato. I motori sono caldi e la tensione che precede la gare sta salendo. È tutto pronto.

re. fe.