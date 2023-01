Spal, ora le pedine chieste da De Rossi per poter svoltare

Mauro Malaguti Sconfitta, onorevole, magari accettabile per modalità e proporzioni, con la Spal sempre in partita sino al 96’ e scampoli di bel gioco, ma pur sempre sconfitta. A Cagliari i biancazzurri di De Rossi non hanno ripetuto i miracoli di Reggio Calabria e Parma, e siccome il sabato è stato ancor più amaro del venerdì, con i tre punti di Cosenza (sul Parma), Perugia (a Bari) e Como (a Brescia) e il pari tra Venezia e Cittadella, il già minuscolo margine di tranquillità è andato completamente eroso. Ora la classifica è impietosa alla vigilia di una partita in casa contro il Bari di Antenucci, e si sa bene che montagna da scalare sia per questa squadra giocare al "Paolo Mazza" un tempo amico. Perdere a Cagliari ci può stare, beninteso. E alla Spal si deve dare atto di esser caduta a testa alta, giocando a tratti una buona gara. Ma la classifica toglie ogni gusto ai complimenti: servono solo punti, punti sonanti, altrimenti si retrocede. In Sardegna la Spal ha risposto presente reagendo ai due gol subiti: sullo 0-1 ha dato vita a un’ottima mezz’ora meritando di pareggiare, e sull’1-2 ha rischiato di raddoppiare mettendo paura al Cagliari. Ma prima, quando il...