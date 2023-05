"Tramec, ci mancano dei pezzi Ora prepariamoci solo ai playoff"

"Purtroppo ci mancano dei pezzi: non sono né scuse, né alibi, ma una cosa oggettiva". Coach Mecacci è realista nel descrivere dettagliatamente l’attuale situazione che sta attraversando la Benedetto, tormentata ormai da un mese da acciacchi e infortuni. E la domenica, sabato nel caso dell’anticipo con Cantù, non è poi così facile scendere in campo ed essere competitivi. La Tramec invece lo è stata, anche nell’ultimo quarto, quando la partita sembrava ormai irrecuperabile, poi, il parziale e la reazione che non ti aspetti, e via con un altro finale in volata, amaro purtroppo come quelli a Treviglio e contro Cremona. "Anche questa volta i ragazzi hanno fatto uno sforzo sovrumano, dando prova di grande cuore e attaccamento: sono rimasti sempre attaccati alla partita, nonostante i numerosi e ampi vantaggi accumulati nel corso della gara da Cantù – così Mecacci nel post-gara –. Ci manca l’intensità, è evidente, c’è poco da dire, e di conseguenza non riusciamo ad avere quell’impatto difensivo che ci ha contraddistinto per tutta la stagione. Oggettivamente, le armi a nostra disposizione al momento sono poche".

Cento ha dato tutto, trovando energie insperate nel finale, andando un’altra volta vicina al colpaccio. La Tramec è squadra viva, nonostante le cinque sconfitte in altrettante partite e nonostante le condizioni fisiche restino sempre precarie, perché se da una parte Mecacci è riuscito a riavere a disposizione Moreno, dall’altra si è trovato un’altra volta a fare i conti col discorso infortuni: l’ultimo a finire sotto la lente d’ingrandimento dell’infermeria è capitan Tomassini, la cui prestazione è stata condizionata dai dolori fisici. "Il ritorno di Moreno è indubbiamente una notizia positiva, ha giocato qualche minuto in più di quelli realmente programmati per necessità, ma più di questo non poteva fare, anche perché se no avrebbe rischiato di peggiorare il muscolo che già lo ha tenuto fuori per tre settimane. Tomassini non stava bene, in settimana è stato costretto a fermarsi, ma è comunque riuscito ad avere un sussulto d’orgoglio con un break importante nel terzo quarto, poi ha dovuto alzare bandiera bianca". Prossima tappa Cremona, ultima fermata di questa fase ad orologio, ma l’obbiettivo sarà tornare ad avere un roster con più elementi possibili a disposizione. "Nelle prossime due settimane, intervallate dalla sfida con Cremona, cercheremo di recuperare tutti, per presentarci ai playoff nella migliore condizione possibile. Cinque settimane fa, sembrava un’altra storia, adesso è questa e dobbiamo tirarci su con le nostre mani, dobbiamo ripartire dalla vitalità e dall’attaccamento che i ragazzi mostrano in campo".

I RISULTATI DEL GIRONE GIALLO: Cento-Cantù 80-87, Pistoia-Cremona 73-68, Forlì-Treviglio 79-61.

Classifica: Forlì 14, Treviglio 12, Cantù 10, Cremona 8, Pistoia 6, Cento 4.

Giovanni Poggi