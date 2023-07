Chef sotto il Portico 2023: weekend per tutti i gusti a Forlì

Forlì, 7 luglio 2023 - Ritorna in questo fine settimana a Portico ‘Chef sotto il Portico’, il Festival internazionale di cucina giunto alla 13ª edizione. La manifestazione, organizzata dal ristorante Al Vecchio Convento, in collaborazione con la Pro loco e col patrocinio del Comune, sarà inaugurata questa sera alle 20 con la cena di gala su prenotazione nel giardino del ristorante (info: 340.5129897 e 0543.967053), con servizio a tavola di 5 piatti e vini abbinati.

Domani dalle 19 alle 22.30 e domenica a pranzo dalle 12 alle 14 gli chef cucineranno in piazza, lungo via Roma, davanti ai buongustai: ogni piatto costerà 8 euro e 4 per ogni bicchiere di vino scelto fra le diverse cantine romagnole presenti. Spiega Matteo Cameli, chef del Vecchio Convento e regista e responsabile della manifestazione: "Saranno 10 gli chef che si esibiranno davanti agli affezionati amici dell’iniziativa, che quest’anno raggiunge il bel traguardo della tredicesima edizione. Chi partecipa potrà scegliere piatti e gusti della cucina italiana, inglese, danese, svedese, finlandese e islandese, ma anche messicana, colombina e perfino senegalese". Qualche chef particolare? Risponde Cameli: "Danny Mena, che gestisce uno dei più famosi ristoranti di New York.

A Portico proporrà un piatto di cucina messicana moderna: melanzane arrosto, anacardi, peperoncino e salsa verde". Aggiunge Cameli: "Danny è anche un amico conosciuto in Islanda, durante un Festival internazionale di cucina".

Per chi avesse qualche dubbio sulla strada statale 67 per arrivare a Portico, Cameli spiega: "Siamo molto contenti che l’Anas abbia riaperto la strada senza più limiti negli orari, così la gente potrà venire e restare tranquilla finché vuole. A questo proposito, l’iniziativa che si svolge a Portico, paese della Bandiera Arancione, è inserita nel calendario della Notte Rosa. Quindi, si concluderà presso i giardini pubblici di Portico, con musica e balli". I dieci menù, che tutti i buongustai potranno consultare su ampi cartelloni all’ingresso del paese e prima di accedere alla cassa, riserveranno delle sorprese. Ma, prima di scegliere i propri piatti da gustare, si potrà anche girovagare davanti ai singoli chef che stanno cucinando in pubblico lungo la via principale del paese di Dante e Beatrice. Anticipiamo qualche menù particolarmente stuzzicante e appetitoso. Il senegalese Amadou Bah propone carpaccio di zebra, con verdure alla vaniglia. Il colombiano Juan Carlos Prada fa sapere di cucinare paella di polpo, gamberi, vongole e asparagi. Il finlandese Risto Mikkola cucinerà manzo cotto 48 ore al bbq, con crema di midollo e verdure marinate. L’italo inglese Nicola Ongaro sorprenderà i buongustai con raviolo cinese, accompagnato da anacardi, patate dolci e salsa rosa e kombu, vellutata di cocco e prezzemolo. Dulcis in fundo, l’italiano originario di Portico e figlio di Matteo Cameli, Jonas, che lavora in un ristorante danese, farà assaggiare spaghetti, con pomodori fermentati e olio di fico.