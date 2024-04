Festival di Caterina Sforza 2024, ecco il programma

Forlì, 30 aprile 2024 – Si alza il sipario sulla quarta edizione del Festival di Caterina Sforza che quest’anno avrà una durata eccezionale, infatti gli eventi cominceranno già dal 9 maggio e andranno avanti fino alla serata conclusiva del 16 giugno. La direttrice artistica Eleonora Mazzoni ha pensato a eventi di vario genere che saranno dislocati in diversi luoghi cittadini. Si partirà il 9 maggio al teatro Diego Fabbri con il monologo inedito di Roberto Mercadini ‘La storia della tigre e del dragone’, il 30 maggio, sempre al Fabbri, lo storico dell’arte Jacopo Veneziani terrà una lezione spettacolo sulle ‘anticonformiste’, poi il 31 maggio ci si sposta all’Exatr con la performance della poetessa Mariangela Gualtieri dal titolo ‘Sermone al mio celeste pollaio’. Non mancheranno i laboratori per bambini organizzati in collaborazione con CavaRei (10, 17, 34 e 31 maggio presso il Mega Mondadori di corso della Repubblica), mentre il 15 maggio a Casa Romagna Dolores Carnemolla e Marcello Orbiglioli racconteranno per immagini la storia di Caterina Sforza. La rassegna entra nel vivo il 13 giugno in piazza Saffi con lo spettacolo musicale ‘Raffaella!’, un omaggio a Raffaella Carrà con Beatrice Baldaccini, una delle protagoniste indiscusse del musical italiano che si esibirà con cinque musicisti e sei performer. ‘Cruciverba live. Le parole di Caterina’ è il titolo dello spettacolo che andrà in scena alla Rocca di Ravaldino il 14 giugno: Stefano Bartezzaghi realizzerà un cruciverba ad hoc e il pubblico potrà contribuire alla sua risoluzione. Il festival terminerà il 16 giugno con il talk show ‘Voi non sapete che cos’è l’amore’: dopo una performance teatrale di Maria Pia Timo, Eleonora Mazzoni intervisterà il giornalista e conduttore Giuseppe Cruciani ed Ester Viola, avvocata e scrittrice. Sono previsti, inoltre, quattro incontri con gli autori che si terranno in serata alla Mondadori di corso della Repubblica: si tratta di Azzurra Rinaldini (24 maggio), Nicoletta Verna (28 maggio), Chiara Mercuri (6 giugno) e Jennifer Guerra (10 giugno).