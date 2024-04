In alto i calici a Modigliana: c’è ‘Sangiovese in Festa’

Modigliana (Forlì), 26 aprile 2024 – La sagra del ‘Sangiovese in Festa’ di Modigliana, che si svolge tradizionalmente nell’ultimo weekend del mese di aprile nelle piazze dell’antico borgo medievale, giunge alla 53ª edizione. Un appuntamento importante per Modigliana, ancor più quest’anno, dato che il paese è intento a risollevare sia il morale, sia soprattutto l’economia del territorio dopo le conseguenze devastanti delle frane che hanno messo in ginocchio piccole imprese e famiglie.

Promossa dalla Pro loco e patrocinata dal Comune, la manifestazione può contare sui contributi della Bcc Ravennate Forlivese e Imolese e di Romagna Acque.

Ovviamente la pluridecennale manifestazione enogastronomica ha lo scopo di promuovere l’ottimo vino locale, il Sangiovese ma non solo, e le tante cantine del territorio che lo producono. Ad ulteriore ed ennesima conferma della qualità del cosiddetto ‘Nettare degli Dei’ è giunto il premio ottenuto proprio due domenica fa a Verona, alla prima giornata della 56ª edizione del Vinitaly, il salone internazionale del vino, dai vignaioli dell’associazione che riunisce nove cantine, denominata ‘Modigliana, Stella dell’Appennino’. Il prestigioso riconoscimento, intitolato ad Angelo Betti, fondatore dell’importantissimo evento – alla presenza degli assessori alle Politiche agricole di tutte le regioni italiane e del sindaco di Modigliana Jader Dardi – è stato assegnato all’associazione perché giudicata ‘Benemerita della vitivinicoltura italiana’.

Il programma

Ecco il programma dell’iniziativa che animerà il paese della valle del Tramazzo nel weekend. Si parte domani alle 19 con la cena itinerante per le vie della città vecchia e l’intrattenimento musicale in piazza Pretorio a cura dei ‘Ragazzi dello Show di Natale’, mentre in piazza don Minzoni lo stesso intrattenimento è previsto con Mary & Mary; dalle 20,30 si potrà cenare nell’osteria del mercato coperto con menù a base di prodotti enogastronomici tipici.

Domenica si potranno degustare i vini dopo l’apertura della festa, sin dalle ore 9, all’osteria e ai banchi dei produttori locali mentre alcuni hobbisti esporranno i loro manufatti. Il programma continua alle 10,30 con la gara dei vini categoria amatoriale, dalle 11 alle 12 apertura della cucina Pro loco per l’asporto e, a seguire, pranzo al mercato coperto. Nel pomeriggio dalle 15 nuovo intrattenimento musicale con i D-Vago. L’occasione della festa consentirà anche agli amanti della cultura di visitare il bellissimo museo civico risorgimentale collocato nella ‘Casa della Memoria’ che fu l’abitazione del patriota don Giovanni Verità (1807-1885) e la pinacoteca comunale intitolata a Silvestro Lega (1826-1895), famoso macchiaiolo che qui ebbe i natali.

Approfittando della sagra sarà possibile visitare nell’ex chiesa di San Rocco in piazza Pretorio anche la splendida mostra ‘Evasio’, evento collaterale a quella in corso a Forlì ‘Preraffaelliti. Rinascimento moderno’. Promossa dalla locale Accademia degli Incamminati e dal Caffè Michelangiolo di Firenze è stata realizzata col sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Gli orari di apertura sono domani 10,30-12,30 e 16-23 e domenica 10,30-12,30 e 16-19.