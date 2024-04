Fantasy, via al festival: tre giorni tra libri, film e giochi

Forlì, 23 aprile 2024 – Forlì è pronta a trasformarsi in capitale del fantasy. Creature magiche e mondi incantati saranno gli ingredienti del ‘Storie infinite festival’ che si terrà da domani al 26 aprile alla Fabbrica delle Candele. La kermesse sarà dedicata al genere fantastico: fantascienza, l’horror e weird. Non solo, sono previsti anche numerosi momenti dedicati ai diversi linguaggi espressivi: dialoghi con gli scrittori e proiezioni di film; banchi espositivi di case editrici indipendenti; sessioni di giochi da tavolo.

«Abbiamo organizzato – sottolinea Lorenzo Crescentini, direttore artistico (nella foto con Emanuela Valenti) –, per giovedì e venerdì alle 14 anche un ‘pitch moment’: ovvero una sessione dove gli autori emergenti potranno presentare le loro storie alle case editrici; basterà portare un capitolo e una breve sinossi".

Il festival prevede un ricco programma di eventi, si inizia domani, dalle 10 fino alle 21, con la presentazione del fumetto ‘Moon, il mondo buio’ di Paolo Orsini alla sala teatro e due proiezioni cinematografiche: alle 11.30, in aula arancione, con ‘L’ultimo uomo sulla terra’ di Ubaldo Ragona e alle 13.30 ‘La notte dei morti viventi’ di George Romero. Dalle 14 il collettivo Matricegiochi animerà alcune sessioni di gioco e alle 15, lo scrittore Stefano Frigieri dialoga con Miller Gorini sulla raccolta di racconti horror ‘Wunderkammer’. Alle 16, si terrà la presentazione del libro, ‘Stelle e ottone – The hidden society’, con l’autrice Jude Archer.

Si continua alle 17, con Claudio Vergagni che racconterà le avventure dei due ammazzavampiri protagonisti dei suoi romanzi. Alle 18 in sala teatro, è prevista la presentazione della rivista ‘Il lettore di fantasia’ e alle 18.40 la proiezione del film ‘Plan 9 from outer space’ di Edward Wood Jr. La giornata si conclude alle 19 con la presentazione del libro illustrato ‘Binocolo di zucchero e sale’ di Antonella De Nisco e alle 21 con la visione di ‘Monkey boy’ di Antonio Monti.

Tra gli eventi in programma per giovedì: alle 10 la presentazione del prototipo del gioco di ruolo, ‘Uncensored’, realizzato dagli studenti della 2Q del Liceo scientifico, vincitori del concorso ‘Io non mi volto’. Alle 18, l’incontro ‘Possiamo fidarci dei nostri ricordi?’ con gli autori, Leonardo Petrignani e Pierangelo Garzia. Per la giornata di venerdì, invece, da segnalare: alle 15 in sala teatro, il firmacopie della scrittrice Ellie B. Luin e alle 18, appuntamento con Luca Briasco che racconta le opere di Stephen King. La kermesse è organizzata dall’associazione Storie Infinite, con la collaborazione di Compagnia Bella e il patrocinio del Comune di Forlì. "L’amministrazione – spiega Valerio Melandri, assessore alla cultura – ha voluto sostenere questa prima edizione con un piccolo budget e mettendo a disposizione gli spazi della Fabbrica delle Candele. Lo scopo dell’iniziativa è quella di valorizzare i tanti autori fantasy forlivesi. Se ci saranno buoni riscontri quest’anno potremmo pensare di replicare anche in futuro". Ingresso è libero. Programma completo su www.storieinfinite.it/festival.