Concertone in piazza di Radio Bruno: ecco quando torna a Forlì

Forlì, 15 aprile 2024 - Yoga Radio Bruno Estate fa il bis e torna a Forlì anche quest'anno con un grande concerto in piazza.

"Yoga Radio Bruno Estate significa soprattutto festa, divertimento e grandi nomi della musica per un pubblico eterogeneo – ha spiegato l'editore Gianni Prandi, presidente di Radio Bruno -. Siamo onorati che il successo crescente di questi anni abbia consentito al nostro evento musicale di diventare uno dei più importanti dell’estate italiana. E quest’anno torna a Forlì, in piazza Saffi, dopo la splendida serata dello scorso anno. Mercoledì 17 luglio, in occasione dei Mercoledì del Cuore, il grande appuntamento torna in piazza con musica e divertimento, per replicare il grandioso successo dello scorso anno, dove non è mancata l’iniziativa di solidarietà, grazie al contributo di 30mila euro donato da Radio Bruno e Yoga a favore delle popolazioni colpite dalla tragica alluvione dello scorso anno".