Ridracoli: come vedere lo spettacolo dell’acqua che tracima dalla diga

Forlì, 2 marzo 2024 – Si è materializzata finalmente il primo giorno di marzo la tracimazione della diga di Ridracoli 'Il Gigante d'acqua della Romagna'. Prima lentamente poi sempre in modo più copioso le acque del lago (che contiene oltre 33 milioni di metri cubi d'acqua), dopo aver raggiunto quota 557,3m hanno iniziato a scendere lungo il grande sbarramento alto oltre 103 metri slm, gettandosi sul Bidente.

La tracimazione della diga di Ridracoli: spettacolo della natura

Uno spettacolo atteso e sempre affascinante che ha richiamato fin dal mattino di sabato la curiosità di tanti escursionisti che a piedi o in bici hanno voluto raggiungere il coronamento della diga per ammirare non solo la cascata d'acqua ma il lago che si incunea tra i monti innevati e protetti dal Parco nazionale fino a lambire i faggi secolari della Riserva integrale di Sasso Fratino Patrimonio naturale Unesco.

Le immagini della tracimazione hanno fatto il giro del web, delle TV e dei vari siti dei giornali. “Siamo contenti di questa tracimazione – ha commentato proprio dalla diga il presidente di Romagna Acque – Società delle Fonti Tonino Bernabè - che mette in sicurezza il rifornimento idrico della Romagna per l'estate. Non abbassiamo però la guardia perché la prolungata siccità è un problema che si ripete sempre più di frequente”.

Quando visitare la diga

Domenica 3 marzo si apre la stagione turistica e dalle 10 alle 17 si potrà salire alla diga a piedi o con i bus navetta. Info: 0543.917912