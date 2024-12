"Bisogna buttare giù la struttura"

Bashki Buzi, 68 anni, è un ex camionista ora in pensione che ha lavorato negli anni Novanta nella centrale avicola di Forlì. "Non ho dei bei ricordi, non mi sono trovato bene, infatti poi ho cambiato lavoro. Tuttavia, la centrale ha dato lavoro a tante famiglie in quegli anni", racconta. Di origine albanese, Buzi ha vissuto in diverse città europee prima di stabilirsi a Forlì nel 1989. Oggi non ha dubbi sul destino dell’area: "Bisognerebbe buttare giù tutta la struttura, ormai cade a pezzi. Di sera, poi, è diventata un ritrovo per drogati e delinquenti". E propone una soluzione per il futuro: "Qui servirebbero un parco, in questa parte del quartiere manca, e magari un asilo per i più piccoli".