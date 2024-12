‘Canto di Natale’ sabato a teatro. Resta aperta la pista di ghiaccio

La rassegna ‘Predappio vive il Natale’ chiude l’anno con uno spettacolo ispirato ad un grande classico della letteratura natalizia: ‘Canto di Natale’. A ridare vita ai personaggi e alle atmosfere del romanzo breve di Charles Dickens saranno Lara Mengozzi (voce narrante e cantante) e Marco Versari (pianoforte e fisarmonica), nella lettura animata accompagnata da musica e canzoni in scena sabato 28 (ore 16.30) al Teatro Comunale di Predappio. La storia racconta della possibilità di cambiare il proprio destino. La vicenda vede protagonista il vecchio e avaro finanziere Ebeneezer Scrooge, visitato nella notte di Natale da tre spiriti. Questa esperienza indurrà il personaggio ad un cambiamento radicale, che farà di lui un uomo nuovo. Ingresso libero (info: 0543.1713530; 339.7097952 e 347.9458012). Per chi vuole divertirsi con i pattini, resta a disposizione la pista sul ghiaccio in piazza Garibaldi, aperta fino al 6 gennaio, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì nelle ore pomeridiane; sabato, domenica e festivi la mattina e il pomeriggio. Si ricorda, infine, che la mostra allestita a Casa natale Mussolini ‘Il cinema italiano e il regime. Dalla canzone dell’amore a Salò’ sarà visitabile fino al 6 gennaio 2025 nei seguenti orari: sabato, domenica e festivi ore 10-13 e 14-17. Chiusura il 25 dicembre 2024 e il 1° gennaio 2025. L’ingresso è gratuito per i residenti nel comune di Predappio.

Quinto Cappelli