Corniolo si veste a festa tra elfi, gospel e trekking

Dal 14 dicembre al 6 gennaio, si terrà a Corniolo la seconda edizione de ’il Villaggio di Natale’, manifestazione realizzata grazie ad un finanziamento Pnrr - Bando Borghi. Il borgo appenninico in comune di Santa Sofia alle porte del Parco nazionale diventerà un vero e proprio villaggio in cui sarà possibile incontrare Babbo Natale e i suoi aiutanti. Sono allestiti l’Ufficio Postale degli elfi e la Casa di Babbo Natale (aperti sabato e domenica dalle 15 alle 17), mentre in piazza Pasquale II si troverà il Laboratorio di Cristallo con spettacoli e attività per bambini e famiglie.

Sempre in piazza, sarà possibile riscaldarsi e assaggiare specialità alla Casetta delle delizie, grazie ai volontari della Pro loco Corniolo-Campigna e dalle attività ricettive della zona, mentre poco distante sarà possibile visitare la Bottega dei Regali, con creazioni artigianali e oggettistica realizzata a mano. In tutto il paese, come sempre, saranno allestite decine e decine di natività per ‘Le vie dei presepi’.

"La prima edizione del Villaggio di Natale è stata un successo, con le sue ambientazioni natalizie studiate e realizzate proprio all’interno delle abitazioni – commentano la sindaca di Santa Sofia Ilaria Marianini e l’assessore al turismo Franco Locatelli –. Si è voluto ricreare un vero villaggio all’interno del piccolo borgo di Corniolo: una bellezza dentro l’altra, considerando poi che ci troviamo ai piedi del Parco Nazionale che è, a sua volta, un luogo magico e suggestivo in ogni stagione. Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio ricco di storia, natura e cultura e desideriamo farlo conoscere a tutti". L’inaugurazione del Villaggio di Natale è prevista per sabato 14 dicembre, con i giochi di Nonno Banter 57 e, alle 17, il concerto di Intercity Gospel Train Orchestra nella Chiesa di San Pietro. Sabato 21 sarà inaugurato il percorso ‘A spasso nei borghi’, un trekking urbano con pannelli e QR code posizionati nei punti di maggiore interesse.

Domenica 22 i bambini potranno incontrare gli asinelli dell’associazione Amici dell’Asino.

Il 24, dalle 15 alle 17, ‘Racconti delle feste’ con l’associazione Sophia in Libris. Giovedì 26 ‘Racconti e favole in valigia’ con associazione ‘Liberi e Selvaggi’, mentre alle 17.30, nella Chiesa di San Pietro, si terrà il Concerto di Natale della Corale di Santa Sofia ‘Papa Raineri da Bleda’ diretta dal maestro Ezio Monti. Sabato 28 dalle 15 ‘Creazioni d’argilla’ insieme a Monia, seguito in serata dalla conferenza a cura di Marta Michelacci ‘Quando la terra diventa vetro. Le terracotte invetriate dei Della Robbia fra Romagna e Toscana’ organizzata da Associazione Pasquale II. Domenica 29, lo spettacolo di burattini ‘Chi ha rubato l’albero di Natale?’ alle 15.30 con la compagnia Il Teatrino di Carta chiude il 2024, ma non le iniziative, che ripartiranno dall’1 gennaio 2025 con il concerto di Artusi Winter Jazz che propone Tolga During trio in ‘Liberdjango’ alle 16.30, nella chiesa di San Pietro. Tutti gli eventi sono gratuiti. Info: www.visitsantasofia.it.

Oscar Bandini