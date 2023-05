"Dare una mano, i professionisti spiegano come"

Riportiamo integralmente la mail inviata da Valerio Melandri (assessore che parlava qui in qualità di esperto di raccolte fondi), intitolata "Fango e fundraising".

C’è una parte di Forlì, la mia città, distrutta. Case con acqua fino al soffitto, fango in ogni angolo. Il primo giorno di alluvione, il 16 maggio, è anche uscito il mio nuovo libro sul fundraising. Non penso sia una coincidenza, ma una conferma del fatto che, nonostante parlare di soldi e donazioni sia ancora oggi un tabù, sono proprio questi che servono per dare sostanza a progetti fantastici, attività solidali e, in questo caso, poter ricostruire con un po’ più di velocità.

Mi rendo conto in questi momenti quanto sia più importante che mai divulgare la cultura del fundraising. Il fundraising fatto bene: trasparente, serio, strutturato.

‘Fundraising per la tua causa’ è dedicato a te che già sai che la raccolta fondi non si deve improvvisare, ma è anche da regalare a chi è nuovo del fundraising, agli scettici, agli indecisi, a chi ancora non sa come si fa.

Tante persone in questi giorni mi chiedono: come posso dare una mano? E io mi dico: per fortuna esiste una professione (quella del fundraiser) fatta di uomini e donne che aiutanospieganoindicano come si fa "a dare una mano".

Il fundraising mobilita con l’arma più rivoluzionaria che ci sia: realizzare concretamente dei sogni. E in questo caso a ricostruire dei sogni.

Dentro questo libro trovi la mia esperienza di 30 anni di lavoro in questo settore organizzata in 10 passi. È stato il libro più faticoso che ho scritto, ma anche il più attento e curato, pieno di storie e dialogo con il lettore e la lettrice. E soprattutto pieno di sintesi dei concetti fondamentali. Così puoi tenerlo sempre sulla scrivania, consultarlo e fare fundraising senza perdere la strada. Mi auguro che questo libro sia per te un dono: una spinta all’azione.

Valerio Melandri,

festival del Fundraising