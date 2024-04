Ecco la Maestà per don Batani

Tanti hanno partecipato a Santa Sofia all’inaugurazione della maestà dedicata a monsignor Angelo Batani, per tutti don Angelo, voluta dal Gruppo alpini alto Bidente e realizzata dalla penna nera Agostino Amadori. È ubicata nel piazzale Karl Marx nell’area della protezione civile gestita dagli alpini. Oltre ai saluti del capogruppo Giancarlo Balzani e di Leandro Milanesi, sono intervenuti il vescovo Livio Corazza, il sindaco Daniele Valbonesi e Jonny Grifoni del Gruppo K che hanno ricostruito la figura di don Angelo sottolineando il suo ruolo in campo religioso, la sua azione per il dialogo, la pace e l’impegno sociale a favore dei giovani e delle famiglie.

Nato a Monteguidi e morto a Santa Sofia nel 2000, don Angelo Batani fu ordinato sacerdote nel 1961. Dopo l’incarico di rettore del seminario di Sansepolcro, nel 1968 fu nominato parroco di Santa Sofia dove aveva svolto il ministero per 32 anni.