Il ’borgo più bello’: cerimonia a Bertinoro

Domenica sul colle non si festeggia solo l’arrivo dell’Epifania, ma anche il prestigioso riconoscimento di Bertinoro consacrato come uno dei ‘Borghi più belli d’Italia’. Arrivato il 22 novembre scorso, dopo un lungo iter che ha premiato anche altri 10 comuni del Belpaese, l’ambito riconoscimento sarà consegnato alla cittadina romagnola proprio il 5 gennaio.

La delegazione che rappresenta i ‘Borghi più Belli d’Italia’ sarà accolta in mattinata alla Rocca di Bertinoro, poi alle 11.30, presso il palazzo comunale, avrà luogo la consegna della bandiera, che sancirà a tutti gli effetti l’ingresso di Bertinoro nell’olimpo dei Borghi italiani.

Alla cerimonia è invitata tutta la cittadinanza. Parteciperanno oltre alla sindaca, Gessica Allegni, neo assessora regionale alla cultura, il presidente nazionale dell’associazione ‘Borghi più Belli d’Italia’ Fiorello Premi, il coordinatore dell’associazione per l’Emilia-Romagna, Mauro Guerra, l’assessora comunale al turismo e alla cultura, Sara Londrillo, e Chiara Astolfi, direttrice di Destinazione Turistica Romagna. Bertinoro si aggiunge così alla prestigiosa rete di borghi pensata anche per rilanciare il turismo lento.

Il direttivo dell’associazione ha, infatti, approvato l’iscrizione del Balcone di Romagna, coronando un percorso iniziato a dicembre 2023 con il voto unanime del consiglio comunale. Il colle, con la manifestazione pubblica di domenica, entra a tutti gli effetti a far parte dell’importante realtà nata nel 2002 all’interno della Consulta del Turismo dell’Anci allo scopo di valorizzare e promuovere il grande patrimonio presente nei centri minori italiani. Ne fanno parte oltre 370 Borghi selezionati e certificati con un preciso procedimento, di cui diciassette in Emilia-Romagna tra i quali San Leo, Dozza, Brisighella, Bagnara di Romagna.

"Siamo molto orgogliosi di essere entrati in questa associazione, che ha una lunga storia alle spalle e che annovera al suo interno tantissime realtà selezionate che hanno un’importante tradizione storica, culturale e artistica – commenta la sindaca –. Essere riusciti a rispettare gli stringenti requisiti per l’accesso conferma la bontà del nostro impegno in ambito turistico".

"L’ingresso tra i Borghi più Belli d’Italia è un’importante vetrina promozionale per il nostro museo a cielo aperto – le parole dell’assessora Londrillo – proprio nell’anno in cui durante la Festa dell’Ospitalità abbiamo celebrato la bellezza, che è anche uno dei tratti distintivi per questa associazione. Questo traguardo ci spinge a valorizzare ancora di più il suo potenziale turistico attraverso un ricco calendario di eventi distribuito lungo tutto l’anno".

Matteo Bondi