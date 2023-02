‘Il bene si fa e non si dice - Gino Bartali, grande ciclista e giusto tra le nazioni’ è il titolo dell’evento domattina alle 9.30, al palasport Villa Romiti (via Sapinia). Si tratta di un incontro con Gioia Bartali, nipote di uno dei più grandi ciclisti italiani. La nipote racconterà le azioni del nonno Gino come atleta e come giusto tra le nazioni: infatti grazie al coraggio e ai suoi gesti generosi Bartali salvò centinaia di ebrei dalle deportazioni nel corso della seconda guerra mondiale. L’iniziativa è dedicata agli alunni della media e delle quarte e quinte delle primarie Tempesta e Squadrani. Ingresso libero.