Mercoledì in Corso. Le modifiche di accesso per i residenti

Oggi, in occasione della nuova edizione dei ’Mercoledì in Corso’, in p.zza Saffi, corso Diaz e via Solferino sarà in vigore il divieto di sosta dalle 18 alle 24 e il divieto di transito dalle 19.30 alle 24.

I residenti delle vie: Valverde, S. L. Nathan, Porta Merlonia, Bella, Merenda, Missirini e Moro Petruccio potranno accedere e uscire da via Sforza. I residenti delle vie: Primavera, S. Antonio Vecchio, Luffo Numai e Miller potranno accedere/uscire da via Oreste Regnoli. I residenti di via Trento potranno uscire da c.so Diaz fino a via Trieste.