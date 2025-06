Pentecoste, veglia con Corazza

Stasera alle 20.45 in Cattedrale si svolgerà la veglia di Pentecoste ’Riceverete forza dallo Spirito Santo’, presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza. La veglia sarà preceduta da un momento interreligioso di preghiera per la pace che si svolgerà alle 20.15 presso il chiostro di San Mercuriale, in piazza Saffi, con mons. Corazza, i rappresentanti della comunità ortodossa romena e quelli della comunità islamica di Forlì. In Duomo, la veglia sarà animata dal coro del Rinnovamento nello Spirito e dal gruppo di danza liturgica. Ci saranno le testimonianze di un membro dell’equipe diocesana che ha partecipato a Roma all’assemblea sinodale nazionale, di una novizia delle Clarisse Francescane Missionarie del SS. Sacramento della Badia di Bertinoro, e di una giovane scout che ha partecipato agli incontri dei giovani del Mediterraneo. Il vescovo, poi, consegnerà il crocifisso ad alcuni giovani che si preparano a vivere esperienze missionarie durante l’estate.