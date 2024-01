Pomeriggi di gioia con le Befane

Anche quest’anno le Befane della Croce Rossa, accompagnate dai bafanotti,

porteranno tante calze ai più piccoli e poco carbone.

Per prenotare la propria calza è sufficiente inviare un sms/whatsapp al numero

334.9413560 entro domani, venerdì 5 gennaio; le Volontarie Cri effettueranno così la

consegna direttamente a domicilio il giorno dell’Epifania.

Domani alle 17 invece, a Palazzo Morattini, in via Armelino 33, a Pievequinta, sarà in programma la ’Festa della Befana’; pomeriggio di animazione per bambini con truccabimbi, palloncini, giochi e sorpresa finale. Poi la Befana regalerà una calza a tutti i bimbi presenti.

Ingresso libero.