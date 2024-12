"Pronti a collaborare. C’è il grande progetto della Regione sul liscio"

All’indomani della nomina di Gessica Allegni, nuova assessora regionale alla Cultura, arrivano le parole del sindaco Gian Luca Zattini che esprime le sue congratulazioni e aggiunge una chiara dichiarazione d’intenti: "Noi ci siamo e siamo pronti a collaborare positivamente per il bene del territorio e per la sua crescita culturale". Zattini non trascura di fare cenno a quella che è una delle grandi battaglie del Comune, condivisa con la Regione, ovvero la candidatura del liscio a patrimonio immateriale Unesco, infatti il sindaco di Forlì fa cenno a una collaborazione all’insegna "della valorizzazione del patrimonio storico e artistico, dei grandi progetti in corso e delle migliori tradizioni, come il liscio". Alle parole di Zattini si unisce il suo vice, con delega alla cultura, Vincenzo Bongiorno: "Nelle scorse ore ho già avuto il piacere di complimentarmi personalmente con l’assessore Allegni per la nuova importante responsabilità. Le auguro buon lavoro e spero di incontrarla presto per un confronto approfondito e nuove idee per il futuro".

Insomma, l’amministrazione comunale sembra intenzionata a cominciare con il piede giusto il rapporto con Allegni: non è scontato, se si pensa che il Pd, partito di cui è stata fino ad ora segretaria, non ha mai lesinato critiche ai progetti culturali del Comune, in particolare al previsto spostamento della collezione Verzocchi che, dalla sua sede in palazzo Romagnoli, verrà trasferita a palazzo Albertini, in piazza Saffi, seguendo un complesso risiko finalizzato al restauro del palazzo del Merenda. Zattini e Bongiorno, in conclusione, si uniscono in un saluto all’assessore uscente Mauro Felicori: "Lo ringraziamo per il sostegno e l’attenzione dimostrate verso la nostra città e il suo territorio". Con la convinzione che "con Gessica continueremo su questa strada e sapremo lavorare al meglio per rafforzare insieme il valore del nostro patrimonio culturale".