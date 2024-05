Quintetto di ottoni in concerto

Sabato alle ore 19 nell’abbazia di San Mercuriale avrà luogo il concerto del quintetto di ottoni della Young Musicians European Orchestra. Si tratta di un’orchestra giovanile internazionale che ha anche una sua sede operativa a Forlì. In occasione del Local European Youth Event, il quintetto sarà presente a Forlì per prove aperte, laboratorio e concerto. I componenti sono Francesco Manco (tromba), Luca Buat (tromba), Federico Maffei (corno), Matteo Borghesio (trombone) e Josè Guilherme Neves (tuba).

"La nostra orchestra – dichiara il vicepresidente Martino Colombo – è nata per unire i giovani musicisti europei nella diffusione della cultura attraverso il dialogo e la musica. Non potevamo quindi mancare in questa occasione in cui migliaia di nostri coetanei saranno presenti a Forlì". La manifestazione rientra tra i progetti vincitori del programma ’Fabbrica 2.0’ ed è reso possibile dai contributi del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Forlì e con la partecipazione del Campus universitario di Forlì.

I biglietti (posto unico non numerato) sono messi a disposizione dall’’Associazione Capire la musica’ e potranno essere ritirati, fino a esaurimento posti, in abbazia direttamente la sera del concerto, a partire dalle ore 18. Per informazioni: erconcerti1@yahoo.it