Rete Civica e Noi Moderati con il sindaco

‘La Civica Forlì Cambia’, lista che sostiene il sindaco Gian Luca Zattini presieduta dall’assessora alle politiche per l’impresa Paola Casara, incassa il sostegno dell’associazione Rete Civica e di Noi Moderati. L’associazione era presente alla presentazione del simbolo della lista il 24 febbraio con i consiglieri regionali Marco Mastacchi e Simone Pelloni, che hanno riconosciuto nel lavoro svolto da Forlì Cambia un "esempio di il civismo che possa affermarsi anche in presenza delle compagini partitiche nazionali". A sancire l’adesione al progetto è il presidente Alecs Bianchi "Dopo gli incontri dei mesi scorsi con la presidente Paola Casara – dichiara –, abbiamo intrapreso un percorso di collaborazione importantissimo per lo sviluppo del Forlivese e non solo. Pertanto la nostra è una completa adesione a fianco della lista Civica e del sindaco non solo in campagna elettorale, ma nei prossimi 5 anni di governo".

Sostegno convinto anche da Noi Moderati, il partito di Maurizio Lupi e Giovanni Toti. "Vogliamo portare il nostro contributo anche qui a Forlì – afferma il coordinatore regionale Francesco Coppi – ed essere protagonisti, insieme a La Civica Forlì Cambia ed ai partiti alleati, nell’impegno di confermare sindaco Gian Luca Zattini"