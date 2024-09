’Risonanze’, ecco la seconda serata. Storia e comicità con Renato Minutolo

È in programma oggi a Galeata, al chiostro di Pianetto, il secondo appuntamento con la rassegna di incontri e degustazioni ‘Risonanze’ organizzata da Living Romagna, Archimedia, San Zeno Cooperativa di Comunità, con la collaborazione del Comune di Galeata e del Museo Civico don Mambrini. Stasera, inizio alle 20.30, si parlerà di storia in chiave comica con Renato Minutolo, autore televisivo, noto per la sua parodia di Alessandro Barbero.

Nel suo libro ’Con la violenza si risolve tutto’ (edito da De Agostini), attraverso una scrittura ironica, caustica e sagace, Minutolo propone un excursus storico dentro alcuni fatti salienti dell’antichità che hanno cambiato le sorti di un popolo, di una nazione, del mondo intero. L’autore dialogherà con Corrado Ravaioli.

Anche in questa occasione l’incontro sarà aperto da un aperitivo con buffet a partire dalle 19.30. In caso di maltempo tutti gli incontri saranno realizzati all’interno della sala conferenze del Museo, collegata al chiostro.

