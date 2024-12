Si ride dei soldi insieme a Maria Pia Timo

Per la stagione di prosa al Teatro Dragoni di Meldola arriva domani alle 21 Maria Pia Timo nello spettacolo ‘Sol di Soldi. Vademecum per ridere laddove ci sarebbe da piangere’ di Roberto Pozzi e Maria Pia Timo con la collaborazione di Daniela Lorizzo e la regia di Roberto Pozzi. Uno spettacolo comico sull’ultimo vero argomento tabù, che tocca tutti in maniera trasversale: il denaro e il nostro rapporto con esso, dalla quotidianità spicciola a come condiziona la vita dei più. "Dei soldi non se ne hanno mai abbastanza ma, se mancano – commentano i curatori – non si sa come chiederli e, se si hanno, non si sa più dove metterli o cosa farci. Uno spettacolo esilarante e coinvolgente, scritto con la consulenza di una banking trainer, per ridere di un mondo finanziario di cui si capisce nulla (o quasi). Uno spettacolo che fruga nella nostra ignoranza e scopre il lato a tratti tragicomico della nostra epoca".

Dalla gestione familiare dei conti alle cripto valute, passando dalla storia delle prime monete in terracotta dei popoli antichi fino a paypal, una pièce che fa ridere ma anche riflettere. Prevendite presso la biglietteria diurna del Fabbri (corso Diaz 38/1) ore 10-13 e 16-18. Prenotazioni telefoniche (0543.26355) ore 11-13 e 16-18.

Biglietti online Vivaticket. Domani la biglietteria del Dragoni aprirà alle 20. Prezzi: da 15 a 26 euro. Info: 0543.26355 e www.accademiaperduta.it.

