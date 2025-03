Suoni e immagini con Aga

Aga, ovvero per esteso Alessandro Gomma Antolini, sarà in concerto alla Rimbomba di Bertinoro questa sera con inizio alle 21.45. Aga è compositore, performer creativo e fondatore dell’etichetta Drummer Caffè, uno dei progetti musicali più originali e prolifici emersi dal sottobosco musicale romagnolo negli ultimi dieci anni, costantemente in bilico tra musica e arte.

Dal vivo Aga è un ‘duo’ che unisce il suono alle immagini. Il suono di derivazione elettronica viene anteposto a uno strato di ritmica acustica. Le immagini talvolta protagoniste portano l’ascoltatore a un viaggio musicale fatto di concetti, ma soprattutto di aspetti sensoriali. L‘ingresso è riservato ai soci con tessera Endas. Si potrà cenare alle ore 20 previa prenotazione obbligatoria (telefono e whatsapp 333.1296915).

ma. bo.