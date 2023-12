Tre ragazzi e un sogno: dal libro al corto

Tre adolescenti e un sogno: lasciare una Sicilia che all’improvviso comincia ad apparire troppo stretta e partire alla volta dell’America. È questo spunto la spina dorsale del romanzo ‘Tre ragazzi in cerca di avventura’, opera prima dello scrittore (ed ex poliziotto) Carmelo Pecora, uscito ormai 16 anni fa. Oggi quel libro è diventato un cortometraggio prodotto da Onda film con la regia del forlivese Gianfranco Boattini e, per l’occasione, è uscita una nuova edizione speciale che racchiude il racconto, la sceneggiatura e foto del backstage. Il corto, della durata di 20 minuti, sarà presentato insieme al romanzo in versione estesa alla Fabbrica delle Candele domani alle 21.

"La storia – racconta Pecora – è autobiografica. Avevo dodici anni e vivevo a Enna e, insieme a due amici, fantasticavo di andare in giro per il mondo. Un giorno passammo dal sogno ai fatti: marinammo la scuola e ci incamminammo a piedi alla volta di Palermo, dove avevamo intenzione di prendere una nave e imbarcarci per gli Stati Uniti. In tasca avevamo settemila lire e una stecca di sigarette".

La missione era destinata a fallire, eppure quei due giorni non solo sconvolsero la comunità di Enna e le famiglie dei fuggiaschi, ma intrecciarono per sempre le vite dei tre ragazzi: "Siamo rimasti sempre amici. Purtroppo uno di noi, Michele, oggi non c’è più ed è al suo ricordo, e a quel viaggio in America che non potremo più fare insieme che è dedicato il libro".

A raccogliere il testimone di Pecora e far viaggiare questa storia anche sul grande schermo è stato il regista Boattini: "Quando Carmelo mi ha fatto leggere il romanzo sono rimasto molto colpito e ho sentito subito di avere qualcosa da raccontare. Sarebbe stato molto difficile per noi girare in Sicilia, così abbiamo trasferito la vicenda in Romagna: Enna è diventata Bertinoro e il porto di Palermo, nel nostro corto, è quello di Ravenna. L’azione è tutta ambientata nel 1972". A vestire i panni dei tre protagonisti sono il cesenate Alessandro Spinelli, Christian Dei di Sartancangelo e Marco Francesconi, di Cervia, scelti dopo un partecipatissimo casting. "Il film – spiega il regista – ha debuttato in estate e sin da subito ha vinto un importante premio cinematografico. A quello sono seguiti molti altri riconoscimenti. L’idea, ora, è quella di ampliare la storia trasformandola in un vero e proprio film".

Nel frattempo sarà possibile prenotarsi per la proiezione di domani (obbligatoria) scrivendo una mail all’indirizzo prenotazioni@ondafilm.com.

Sofia Nardi