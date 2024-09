Vitignanostock: i nuovi talenti tornano a casa

Vitignanostock Musica Festival torna a Meldola. Infatti l’appuntamento con la musica emergente, giunto alla 15ª edizione, ritorna dove è nato e sarà ospitato nel Parco delle Fonti venerdì e sabato. In un salone comunale che ha visto la presenza di tutte le realtà che collaborano all’evento, il sindaco Roberto Cavallucci ha ribadito "che il festival è un’occasione unica per valorizzare i nuovi talenti e rafforzare il tessuto culturale della nostra comunità favorendo la collaborazione tra realtà locali e attraendo giovani da tutta Italia". La novità di questa edizione è la co-organizzazione con l’associazione Parallelo44 che gestisce il Parco delle Fonti, la partecipazione di 26 sponsor, le collaborazioni con 10 realtà (Mei, Rockin’1000, Vidia Club, CavaRei coop sociale, Avis Forlì e Meldola, Ausl info.pusher, Radio Fly web e CosaScuola) oltre a 15 espositori e 4 foodtruck.

Federico Compagnone, presidente e co-fondatore del festival, commenta: "Dopo sei anni di corteggiamento da parte dell’amministrazione comunale e di collaborazioni con Parallelo 44 e altre realtà del territorio, siamo tornati a casa. Questa edizione è il frutto di un grande lavoro di squadra e siamo certi che sarà un successo grazie al potere della musica". A sua volta Marcella Pappiani, direttrice artistica dell’evento, spiega: "Abbiamo riunito in questo appuntamento tutte le migliori energie musicali della Romagna", mentre Alessia Sacco responsabile comunicazione ha aggiunto che "la forza del festival consiste nella costellazione delle collaborazioni sociali e non solo musicali, grazie anche alla presenza negli ultimi tre anni di CavaRei guidata da Maurizia Squarzi". Si sono aggiunti i saluti dell’Avis Forlì e Meldola, di Rockin’1000 e dell’Ausl info.pusher. Il programma prevede venerdì l’avvio del festival con Emergenze Rock di CosaScuola e il duo Guidi&Quani, mentre ad aprire il concerto di Etta, l’headliner reduce da X Factor e da due concertoni del 1° maggio, sarà la reunion dei Celeb Car Crash, band di riferimento per l’Alternative Grunge. A far ballare fino a tarda notte ci penserà poi il dj set di Toky from Virgin Radio.

Si prosegue sabato con la band punk rock di Pillo, Tizio e Circus Vitae, puro punk romagnolo. A seguire il concerto dei Punkreas e a chiusura i dj set di Piccio e di Paggio. Non mancheranno i buskers in giro per il parco a intrattenere anche i più piccoli come il Mago annoiato e le musiche di Radio Flyweb. Il vicesindaco Filippo Santolini in conclusione ha lanciato un messaggio: "Puntiamo insieme a trasformare Vitignanostock in un festival stabile a Meldola". Ingresso libero dalle 18; sul posto food truck, cocktail bar e market.

Oscar Bandini