Anche l’Aston Birra oltre l’ostacolo dei quarti

Si è definito nello scorso weekend il tabellone delle semifinali playoff del campionato provinciale di beach tennis indoor aderente al circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe’s. Nel girone A il Bagno Andreucci, superata ai quarti La Piadina ai Prati, se la vedrà con la testa di serie Over Forever; mentre Le Querce, uscite vittoriose dal confronto con Enterprise, sfideranno gli Smashers.

Per quanto riguarda, invece, il girone B, Fivefox ha avuto la meglio, non senza patemi, su Mem & Co. e ora incontrerà la testa di serie Over the Top; l’altra semifinale vedrà, infine, di fronte Aston Birra, che ha piegato la resistenza di H2O, e Passion Fruits.