Basket C Gold, per i Baskérs sfida da playoff

Dopo il colpo a sorpresa dello scorso weekend contro Bologna Basket 2016, stasera alle 18 i Baskérs tornano in campo sulle tavole amiche del PalaDimensioneVending di Forlimpopoli per ospitare l’Olimpia Castel San Pietro. Obiettivo: provare a conquistare altri due punti pesanti per la corsa playoff a tre giornate dal termine del campionato. In palio, dopo il cambiamento della formula a stagione in corso, non un semplice posto nei quarti di finale ma direttamente una finale promozione al meglio delle tre partite.

Gli avversari di stasera sono in un buon momento, reduci da tre successi di fila e a caccia di successi per confermare la quarta piazza. Tuttavia Forlimpopoli ha mostrato di essere imprevedibile e capace di qualsiasi risultato: per riuscirci, oggi occorrerà fermare le tre punte di diamante dei rivali: il play Gianninoni (14 punti di media), capitan Riccardo Iattoni (ala da 11 punti a gara, ex della Pallacanestro 2.015 nella stagione d’esordio, il 201516) e l’esperto pivot Zhtyaryuk che, con quasi 16 punti ad allacciata, è nella top 10 dei marcatori del girone. Attenzione però anche al pacchetto under formato da Costantini, Grotti e Federghini, che spesso ha dato un importante contributo alle rotazioni di coach Berselli.

Per Forlimpopoli sarebbe davvero un colpo importante in una lotta serrata che vede al momento quattro squadre appaiate a 18 punti tra l’ottavo e l’undicesimo posto.