Bleu Line, niente da fare: Imola vince e va ai playoff

Svanisce il sogno playoff della Bleu Line. Forlì ha lottato e provato a restare in partita fino alla fine, ma ha dovuto arrendersi 1-3 (19-25, 23-25, 25-23, 23-25) alla caparbietà di una Clai che non ha mollato niente. Bastava un punto alle ragazze di Caliendo per essere certe del terzo posto, che vale l’accesso agli spareggi per l’A2, e ne hanno conquistati addirittura tre.

Primo set di grande intensità, scandito da scambi spettacolari e difese pirotecniche. Imola strappa (4-6), Forlì non ci sta, ricuce e ribalta (10-8). La Clai allora alza le barricate, Migliorini domina la scena e rimbalza l’attacco di Tomat: 11-12. Nuovo controbreak Bleu Line, griffato Simoncelli (16-15), ma il finale è tutto imolese: 19-25. Comanda la Clai anche nel secondo parziale: 9-11 e 11-15. Arcangeli martella e Forlì sbanda. Sono le sorelle Morolli a riaccendere la Bleu Line. Che prima si rifà sotto (17-18), poi acciuffa il pareggio a 21; salvo infine arrendersi a una frustata di Arcangeli, preludio al 23-25 che dà già la certezza dei playoff alla Clai.

Terzo set, a quel punto, a ritmi balneari, maculato di sbavature. Batte cassa Forlì (5-3), risponde Imola (6-8). La Bleu Line impatta, quindi inizia un punto a punto che si protrae fino a quota 23, quando una zampata di Cecilia Morolli vale l’1-2. Il quarto atto viaggia sui binari dell’equilibrio fino a 23, poi un diagonale stretto di Cammisa e un razzo di Arcangeli scatenano la festa Clai.

Tabellino Bleu Line: Tomat 3, C. Morolli 7, E. Morolli 2, Bacchilega 19, Gardini 14, Simoncelli 11, Bellavista 6, Gregori (L), Tamborrino, Sgarzi ne, Mauriello ne. All.: L. Morolli.

Marco Lombardi