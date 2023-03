Calcio a 5 serie C1

Nella 21ª e penultima giornata di regular season della C1 di calcio a 5 il Forlì Oleodinamica, secondo, osserva il turno di riposo. Sul fondo il Santa Sofia, da tempo retrocesso, riceve il Sassuolo. Le altre gare: X Martiri Ferrara-Rimini, Mernap Faenza-Montale Rangone, Baraccaluga Piacenza-DueG Parma, Villafontana Medicina-Bagnolo Reggio.

Classifica: Bagnolo Reggio 46; Forlì 39; Mernap Faenza 36; Sassuolo 33; Villafontana, Baraccaluga Piacenza, X Martiri Ferrara, DueG Parma 28; Rimini 17; Montale Rangone 9; Santa Sofia 0.

In C2 si gioca oggi la 17ª (penultima giornata) e la Polisportiva 80 Santa Maria Nuova in casa col Sassoleone deve far punti per i playoff. Classifica: Gatteo 38; Rossoblù Imolese 35; Bellaria 23; Santa Maria Nuova 20; Città del Rubicone, Erba Riolo 18; Castel S. Pietro, Only Alfonsine 16; Sassoleone 1.