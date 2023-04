Corsi gratuiti sulla ‘tavola’, al lunedì, per ragazze di ogni età

Quanto tempo serve per innamorarsi? Il tempo di uno sguardo? Qualcosa in più? Per essere sicuri di non correre rischi, la Skate School di Cesena, dopo essere sbarcata anche a Forlì ha deciso di prendersi sei mesi di tempo: sei mesi di corsi gratuiti rivolti a tutte le ragazze che vorranno avvicinarsi al mondo dello skateboard, dando nuova linfa a una disciplina in forte crescita anche nel versante femminile. Lo dimostra per esempio il fatto che proprio la realtà cesenate nelle scorse settimane sia stata scelta come apripista di un progetto nazionale di promozione rivolta ad atlete di ogni età e che in queste settimane si sta spostando in diverse città italiane, proprio per dimostrare che il divertimento di chi vola sopra le tavole a rotelle non teme distinzioni di genere.

L’appuntamento per le ragazze a Forlì è in via dell’Industria tutti i lunedì dalle ore 18 alle 20. Il programma inizierà domani e terminerà appunto il primo ottobre. Per informazioni è possibile contattare il numero WhatsApp 342.1657744.