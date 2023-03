Duathlon, piazza in festa per 300 concorrenti

Piazza Saffi, per un giorno, è stata il centro del mondo per gli appassionati di Duathlon. Il centro storico di Forlì ha visto darsi battaglia oltre 300 concorrenti nel campionato regionale assoluto e Age-Group Duathlon Sprint 2023, anche prima tappa del Circuito Emilia-Romagna Duathlon Cup 2023. Ma non solo, tra i tanti protagonisti anche giovani e giovanissimi che hanno preso parte alla prima edizione della Duathlon Kids. L’evento, organizzato in modo da Nob, ha visto la partecipazione di duathleti provenienti da varie parti d’Italia: partenza e arrivo erano previsti nella centralissima piazza Saffi con una presenza massiccia di pubblico che ha apprezzato le fatiche di giovani e meno giovani.

Fra le donne, il titolo di Campione Duathlon Sprint 2023, è andato a Giorgia Bandini dell’Overcome Triathlon Team, seguita da Elena Sabini (Cus Parma) e Susanna Rinaldini del TDSGRimini. Fra gli uomini, invece, la maglia di campione regionale è stata conquistata da Riccardo Ridolfi (TDSGRimini), seguito da Luca Ronchi (Overcome Triathlon Team) e Lotfi Gribi, ancora del TDSGRimini, una delle 71 squadre che ha partecipato all’evento. La gara principale è stata preceduta dalla prima tappa del Circuito Regionale Emilia-Romagna Tri-Kids Cup 2023, nella quale circa 190 giovanissimi atleti dai 6 ai 18 anni, si sono sfidati nelle varie distanze previste per le varie categorie d’età. La gara valeva anche come titolo regionale Age-Group Duathlon Sprint 2023.

Ecco i vincitori divisi per categorie. Femminile: S2 Carlotta Moscia (Impossible226); S3 Mirela Alice Cherciu (3.30 Triathlon); S4 Lucia Federzoni (Modena Triathlon); M1 Elisa Tosi (TDSGRimini); M2 Luisa Caggiati (TDSGRimini); M4 Barbara Lodi (Triathlon Team Ravenna); M5 Gloria Gandini (Triathlon Pontelungo). Maschile: S1 Daniele Ficarelli (Cooperatori Triathlon); S2 Lorenzo Cappelli (Triathlon Team Ravenna); S3 Simone Zurlini (Galileo Triathlon Reggio Emilia); S4 Matteo Panzetti (3 Racer); M1 Fabio Angelini (Imola Triathlon); M2 Marco Scaglianti (Cus Ferrara); M3 Fabrizio Gentile (Modena Triathlon); M4 Tiziano Favaron (TriIron ); M5 Eugenio Pazzaglini (TDSGRimini); M6 Stefano Giampietri (Cus Parma); M7 Giorgio Pavolucci (TDSGRimini); M8 Eros Tassinari (TDSGRimini).

u. b.