Forlì, l’alluvione blocca anche i playoff Rinviata gara2, oggi si decide il recupero

La situazione di emergenza che sta colpendo tutta la Romagna non risparmia ovviamente nemmeno i playoff di serie A2. La sfida di gara2 tra Pallacanestro 2.015 e Chiusi, in programma per la serata di ieri, è infatti stata rinviata a causa delle condizioni meteo avverse, per ovvi motivi di ordine pubblico. La decisione è arrivata nella mattinata di ieri, sulla base della disposizione comunale che prevedeva la chiusura dell’Unieuro Arena, inizialmente ‘risparmiata’ dall’ordinanza di chiusura degli impianti sportivi emanata nella giornata di lunedì. Il club di viale Corridoni provvederà presto a comunicare le informazioni relative all’eventuale richiesta di rimborso dei biglietti già acquistati per gara2.

Il ritmo dei playoff, ad ogni modo, è incessante. Il calendario incalza e così il match è stato posticipato inizialmente a questa sera, con palla a due sempre fissata alle ore 20.30. Ma si tratta di una riprogrammazione momentanea, dal momento che tutto dipende dall’evolversi delle condizioni meteorologiche – già ieri sera drammaticamente peggiorate – nonché della situazione complessiva del territorio forlivese. Proprio come avvenuto ieri, dunque, un punto tra istituzioni cittadine e club sarà effettuato nella mattinata odierna. Solo in tal momento si deciderà a che data gara2 si potrà riprogrammare.

Una volta fissata la data del secondo appuntamento della serie, a ruota si deciderà se il programma delle sfide tra Forlì e Chiusi subirà una ulteriore variazione o meno. Al momento, gara3 si giocherebbe in Toscana nella serata di venerdì, l’eventuale gara4 domenica. Quindi, in caso di arrivo a gara5, si tornerebbe all’Unieuro Arena mercoledì 24 maggio. Il tema, logicamente, non è ancora stato affrontato. Però, se gara2 si dovesse giocherà oggi (ma a tarda sera, ieri, questa ipotesi pareva perlomeno improbabile) non è complicato immaginare un mantenimento del calendario attuale. L’alternativa sarebbe quella di proporre ad Lnp un cambio di date, spostando gara3 a sabato e quindi l’eventuale gara4 a lunedì. Se ne saprà di più nelle prossime ore.

L’Unieuro e l’Umana, dunque, potrebbero avere un giorno di riposo in meno in corrispondenza dello spostamento della serie a Chiusi, se si giocasse questa sera e quindi si tornasse in campo venerdì. Di certo, però, ci saranno almeno ventiquattr’ore di ‘stacco’ in più tra gara1 e gara2. Questo non cambierà nulla per la situazione di ‘Vee’ Sanford (esami strumentali previsti in queste ore), ma capitan Cinciarini e la sua esperienza, ad esempio, potranno tirare il fiato. Un aspetto tutt’altro che da sottovalutare, in considerazione della successione di impegni che la post-season riserva.

Questa sera, intanto, tornano in campo le altre squadre del tabellone Oro. A cominciare dal derby friulano tra Udine e Cividale, con l’Old Wild West chiamata ad impattare la serie tra le mura amiche prima che gli sfugga di mano. In programma anche gara2 tra Cento e Fortitudo Bologna, con la Tramec che guida per 1-0. Nel tabellone Argento, infine, Torino proverà a calare il bis contro l’Urania Milano.

